Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по регулированию рынка криптовалют. Данная дорожная карта рассчитана на период до конца 2022 года. Об этом сообщает РБК.
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В подготовке документа участвовали представители различным министерств и ведомств, в частности: Министерства финансов, Министерства экономического развития, Министерства Цифрового Развития, Генеральной прокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС и Центрального Банка России.
Предложения по регулированию операций с криптовалютами поддержали все ведомства, кроме Центрального Банка, который выступает за полный запрет оборота криптовалюты на территории Российской Федерации.
Дорожная карта предлагает следующие меры регулирования:
- К маю 2022 года планируется проработать функционал системе контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов - участников криптовалютного рынка.
- Определить статус участников рынка и порядок их деятельности и определить какой орган государственной власти будет надзирать за этой сферой.
- К ноябрю 2022 года перенести требования по борьбе с отмыванием денег в части виртуальных активов в систему регуляторно-ограничительных мер.
- К декабрю 2022 года разработать механизмы регистрации и отчётности организаций, через которые проходит обращение виртуальных активов в России.
- Определить ответственность за преступления с использованием криптовалют, вести административную или уголовную ответственность за уклонение от декларирования сведений об операциях с криптовалютами.
- Сформировать механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами.
- Доработать законопроект об информировании о фактах обладания цифровой валютой и операциях с ней.
- Ввести административную ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и нарушение правил совершения сделок с ними, а также за организацию незаконного приема цифровой валюты.
- Определить порядок идентификации клиентов операторов обмена цифровых валют.
Несомненно, данная дорожная карта учитывает фактически сложившуюся ситуацию, и учитывает интересы многих заинтересованных сторон. Только мне лично непонятно, учитывает ли данная дорожная карта недавнюю инициативу Министерства Культуры по борьбе с эгоизмом в РФ.
А что Вы думаете по поводу разрешения использования криптовалют в России?