С сегодняшнего дня у пользователей антивируса Norton 360 появилась возможность добывать Еtherium (эфир) прямо в антивирусе. По мысли разработчика - компании NotronLifeLock (ранее бывшая Symantec Corporation), это позволить "защитить" пользователей от от нежелательных программ для майнинга. За этот функционал в антивирусе отвечает новый модуль Norton Crypto, который с сегодняшнего дня доступен участникам программы Norton's early adopter program. Когда этот модуль включен, антивирус начинает использовать графический адаптер для майнинга эфира. Добытый эфир затем переводится на кошелёк в облаке Notron. Данная технология позволит пользователям сохранить доступ к кошелькам в случае сбоя на жестком диске.

Сейчас не понятно, все ли устройства с запущенным Norton Crypto добывают эфир независимо (в режиме соло майнинга) или как часть пула. Так как добывать эфир в соло режиме очень сложно, вероятно, пользователи антивируса Norton 360 объединены в пул, для большего шанса получения награды. Также вероятно, что NotronLifeLock, как оператор пула, будет забирать себе небольшую часть добытого эфира, как это делают большинство операторов пулов. Это позволит NotronLifeLock увеличить общий доход с пользователей антивируса.

Так как программное обеспечение для добычи криптовалют в большинстве своём помечается антивирусным ПО как потенциально небезопасное, NotronLifeLock заявляет, что данная функциональность позволит пользователям добывать эфир не жертвуя своей безопасностью.

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"В связи с тем, что крипто экономика продолжает становиться более важной частью жизни наших заказчиков, мы хотим предоставить им возможность добывать криптовалюту с Norton - брендом, которому они доверяют" - заявил Винсент Пилетт (Vincent Pilette), глава компании NotronLifeLock. "Norton Crypto - это еще один инновационный пример того, как мы расширяем нашу платформу кибер-безопасности для защиты постоянно развивающейся цифровой жизни наших клиентов."

Следует отметить, что пользователи Norton 360, которые задействовали указанную функциональность для добычи эфира могут столкнуться с неприятным сюрпризом во время периода уплаты налогов. В США добыча криптовалюты является деятельностью, о которой необходимо отчитываться в налоговые органы.

Интересно, последуют ли другие разработчики программного обеспечения по этому пути?

Что Вы думаете по этому поводу?



