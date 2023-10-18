Недавно Интел анонсировал новые процессоры 14-ой линейки.

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Краткие характеристики новых процессоров Intel представлены ниже:

А сегодня, наконец-то, появился первый комплексный обзор новых процессоров Intel 14-ой линейки: Intel Core i9-14900K, Core i7-14700K & Core i5-14600K.

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Меня лично интересовал топовый процессор Intel Core i9-14900K.

В случае, если бы его производительность в продуктивных программах и играх увеличилась в среднем хотя бы на 10%, я бы скорее всего его купил.

Что я могу сказать по результатам просмотра сравнительных результатов тестов?

Меня лично Intel разочаровал в очередной раз.

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Смотрим на первый тест. Программа - Cinebench 2024:

Вы тоже это видите ?!?

Отрыв от AMD Ryzen 9 7950Х аж на целые 1,37%!

Но от 13900K отрыв меньше 0,15%!

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Фанаты синих могли бы воскликнуть: "AMD повержен в очередной раз - расходимся!"

Но взгляните на энергопотребление системы - оно на целых 46,42% выше.

Смотрим дальше.

Тест распаковки 7-Zip.

Видно, что AMD Ryzen 9 7950Х на 19% быстрее. (Фанаты синих тут возможно призадумались.)

У меня вопрос: "Чем Интел занималась больше года с момента выхода 13900K?"

Вероятно разгоняли 13900K на 200 МГц и придумывали для него обновлённый модельный номер.

В принципе, по результатам двух вышеуказанных тестов уже понятно, как будет себя показывать новый топ (14900K) от Интел в продуктивных приложениях. В них он будет на 0,14%-3% быстрее, чем предыдущий топ (13900K) от Интел.

Но может 14900K себя еще покажет в играх?

Ведь Интел пишет, что в новой 14-ой линейке есть какие-то игровые оптимизации, которые ускоряют некоторые игры на 13-16%.

Давайте посмотрим.

Не буду утомлять читателей перечислением результатов всех игровых тестов.

Перейду сразу к итоговым сводным результатам.

Встречайте:

По чистой игровой производительности новый топ от Интел существенно проиграл топовым игровым процессорам от AMD.

Если же взглянуть на энергопотребление в играх, то видно, что переименование Интелом 10 нм техпроцесса в Intel 7 по-прежнему не помогает обмануть физические законы. (Предполагаю, что глядя на слайд с цифрами энергопотребления, где-то плачет маркетолог Интел).

Как понял лично я - Intel Application Optimization (Оптимизация Приложения Интел) - это снятие Power Limit (ограничений по потребляемой мощности) в играх.

Ну и последний немаловажный момент - температуры под нагрузкой.

Видно, что температура процессора Intel Core i9-14900K под нагрузкой составляет 100°C. И это под мощной СВО Arctic Liquid Freezer II 360.

Ну что тут сказать ?

Я скажу так: "Интел, я тебя уважаю, но покупать 14900K не буду".

Продолжу еще минимум год сидеть на AMD Ryzen 9 7950X и ждать следующие линейки процессоров AMD (8000) и Интел (15-ую или как они там её назовут). И буду выбирать свой следующий процессор уже между ними.

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P.S. Поздравляю владельцев 13900K - Вы уже приобрели 14900K год назад :)