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AMD объявила о выпуске своего графического процессора Radeon Pro 5600M Mobility для Apple MacBook Pro. ГП будет базироваться на графической архитектуре RDNA первого поколения. Radeon Pro 5600M будет первым графическим чипом Navi от AMD, поддерживающим высокоскоростную память HBM2. Данный чип был специально разработан для Apple MacBook Pro.

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В своем пресс-релизе AMD объявила, что Radeon Pro 5600M оснащен графическим процессором Navi 12 с 40 CU (вычислительными блоками) или 2560 потоковыми процессорами. AMD Radeon Pro 5600M будет изготавливаться по 7нм техпроцессу и будет иметь максимальную тактовую частоту 1035 МГц, которая обеспечивает максимальную вычислительную мощность до 5,3 TFLOP (FP32).

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Объем видеопамяти Radeon Pro 5600M составляет 8 ГБ, которая размещается в двух кристаллах рядом с ГП. Пропускная способность памяти будет до 394 ГБ/с по шине 2048-бит.





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По данным самой AMD, тепловой пакет Radeon Pro 5600M составляет 50 Вт. Этого удалось достичь главным образом из-за уменьшения максимальной тактовой частоты ГП по сравнению с версией для настольного компьютера, которая работает на частотах свыше 1500 МГц.

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Исключительная производительность вычислений — графический процессор Radeon Pro 5600M с 40 вычислительными блоками обеспечивает максимальную производительность до 5,3 TFLOPS в режиме FP32.

Память HBM2 - 8 ГБ HBM2 с пропускной способностью 394 ГБ/с обеспечивает сверхбыструю скорость передачи данных для мощных профессиональных приложений, интенсивно использующих обмен данными.

Архитектура AMD RDNA - архитектура AMD RDNA обеспечивает исключительную производительность в сочетании с замечательной эффективностью энергопотребления, оптимизированной для мобильных вычислительных платформ.

Некоторые ключевые особенности и возможности графического процессора Radeon Pro 5600M включают в себя: