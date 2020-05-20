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музыкальное приложение Groove, Релиз Microsoft Windows 10X должен состояться в конце 2020 года на одноэкранных устройствах, таких как ноутбуки, ноутбуки 2-в-1 и возможно ПК.

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Windows 10X предлагает существенно измененный интерфейс управления, который включает в себя: новое меню «Пуск», панель задач, а также переработанный интерфейс центра уведомлений.

Будущая версия Windows будет так же обладать специальной функцией «Режим компоновки», которая может преобразовать пользовательский интерфейс в более удобный для пользователя вид.

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На текущий момент может показаться, что Windows 10X выглядит как продолжение развития Windows 10, но на самом деле это не совсем верно, так как многие основные функции ОС будут реализованы иначе, чем в Windows 10.

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Windows 10X будет выглядеть иначе, но основные функции Windows все так же будут присутствовать и работать. В ОС останутся Панель задач, Проводник и меню «Пуск», но так же будут присутствовать функции, которые вберут в себя традиционные элементы управления Windows и мобильных ОС Microsoft.

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Рабочий стол Windows 10X будет включать в себя значки приложений, расположенных по центру экрана, и меню «Пуск», которое так же будет располагаться по центру.





Windows 10X на устройстве с одним экраном реклама

В Windows 10X так же будут присутствовать динамические обои, но с новой функцией, которая будет менять обои в зависимости от различных факторов, включая время суток. Новая ОС будет включать в себя как минимум один фоновый рисунок с утренним, дневным, вечерним и ночным вариантами. В Windows 10X так же будут присутствовать динамические обои, но с новой функцией, которая будет менять обои в зависимости от различных факторов, включая время суток. Новая ОС будет включать в себя как минимум один фоновый рисунок с утренним, дневным, вечерним и ночным вариантами.





Кардинальные изменения так же произошли в работе программ и режима запуска старого ПО Win32

В Windows 10, как и более ранних версиях ОС от Microsoft, можно было получить полный доступ к некоторым системным файлам, поменять параметры системы через реестр или изменить внешний вид элементов рабочего стола с помощью сторонних программ.

Но теперь, Windows 10X будет работать в так называемом «режиме блокировки». Это означает, что можно будет запускать только доверенные приложения из Microsoft Store, при условии, что приложение имеют «хорошую репутацию».

Так же сохранится возможность запускать приложения, загруженные из других источников, но взаимодействие с ресурсами ОС будет сильно ограничено в целях безопасности (возможно, запуск будет происходить в песочнице).

В Windows 10X будет отсутствовать возможность изменять реестр ОС, что сделает невозможным запуск стороннего ПО для оптимизации и очистки реестра.

Приложения в Windows 10X будут иметь доступ только к определенным библиотекам или ресурсам. Например, музыкальное приложение Groove сможет получить доступ к мультимедийному содержимому на устройстве, поскольку это требуется для его работы, но только в рамках API-интерфейса взаимодействия с ОС.

Программы, созданные для предыдущих версий Windows (Win32) будут работать в так называемом «контейнерном режиме». Запуск старого ПО Windows 10X будет происходить фактически в виртуальной машине, которая будет иметь существенные оптимизации для быстрого исполнения Win32-программ. Использование виртуальной машины в данной ситуации существенно увеличит защищенность новой ОС.

С учетом вышеупомянутых изменений в работе Windows 10X, ставится под сомнение целесообразность использования антивирусных программ, включая Защитник Windows. Пока неизвестно, планирует ли Microsoft удалить Защитник Windows или уменьшить его возможности в Windows 10X.

Новые правила работы с конфиденциальными данными пользователя.

Типичное аппаратное обеспечение ПК, включая клавиатуру, мышь, сенсорный экран, принтеры, должно работать в операционной системе согласно заложенной в него функциональности, но установленные параметры конфиденциальности в ОС могут ограничить или нарушить поведение определенного оборудования.

Эти ограничения в основном будут влиять на оборудование, такое как камера, микрофон или сканер отпечатков пальцев. Для приложений Win32 нет индивидуальных разрешений. Это означает, что если вы отключите доступ к камере или микрофону для платформы Win32, все приложения Win32 не будут иметь доступа к камере или микрофону. Такие широкие ограничения будут применяться только к приложениям Win32.

Новый Проводник для Windows 10x и удаление некоторых привычных функций.

В Windows 10x будет внедрен новый проводник с улучшенной функциональностью и новым интерфейсом.





Проводник Windows 10X Апплеты в системном трее не будут теперь использоваться. Кроме того, теперь нельзя будет использовать сторонние приложения Win32 для модификации Проводника Windows путем установки надстроек или расширений. Апплеты в системном трее не будут теперь использоваться. Кроме того, теперь нельзя будет использовать сторонние приложения Win32 для модификации Проводника Windows путем установки надстроек или расширений.





Оптимизация процесса обновления приложений в Windows 10X

При обновлении приложений в Windows 10X операционная система будет сравнивать хеши каждого компонента обновления с установленной копией программы в системе.

В ходе проверки, если конкретная часть приложения не была затронута обновлением, то эта часть не будет загружена снова для экономии пропускной способности соединения. В результате обновления приложений будут иметь меньший размер, а сам процесс обновления станет более быстрым в Windows 10X.

Безусловно, новая версия Windows принесет с собой массу нововведений, одни будут приняты тепло, а другие не очень. А что вы думаете про Windows 10X? Делитесь своим мнением в комментариях.