Новые кроссоверы Skoda Kodiaq в России больше не производятся, но их можно заказать.

Несмотря на то, что производство Skoda Kodiaq в России прекращено, кроссоверы этой модели все еще можно заказать через параллельный импорт. Варианты предлагаются по разным ценам и комплектациям, начиная от 3,43 млн рублей. Давайте рассмотрим подробности доступных предложений и что именно включено в их комплектации.

За 3,43 млн рублей компания из Находки предлагает Skoda Kodiaq с 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 186 л.с. Этот вариант оснащен передним приводом и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Ранее такие машины продавались у дилеров по ценам свыше 5 млн рублей, что делает текущее предложение более доступным.

Тем, кто предпочитает более мощный двигатель и полный привод, предложен вариант с 2,0-литровым турбомотором мощностью 220 л.с. За такую версию Kodiaq придется заплатить чуть больше — 3,64 млн рублей. Этот автомобиль может предоставить дилер из Новосибирска.

Если вы хотите приобрести автомобиль без ожидания заказа, то предложения на рынке сильно варьируются по цене. Например, за 4,098 млн рублей в Москве можно купить Kodiaq с 1,4-литровым двигателем мощностью 150 л.с., что является самым доступным предложением среди машин в наличии.

В то же время, за 6,59 млн рублей в Санкт-Петербурге доступен Kodiaq с 186-сильным двигателем в топовой комплектации Laurin&Klement. Этот вариант включает в себя максимум возможных опций и рассчитан на самых требовательных покупателей, которым важны как мощность, так и максимальный комфорт.