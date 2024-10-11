Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил на выставке «Агросалон-2024» прототип мобильного приложения для дистанционного управления посевной техникой.

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав госкорпорации «Ростех», представил на выставке «Агросалон-2024» новейшую разработку — мобильное приложение для управления посевной техникой на расстоянии. Это решение позволяет аграриям контролировать процесс внесения семян и удобрений прямо со своего смартфона, обеспечивая точность и эффективность работы. Тестирование технологии ведется на флагманской сеялке С-6000 линейки «Быстрица».

Одной из главных особенностей нового приложения является возможность удаленного контроля электромотора высевающего аппарата. Это позволяет фермерам регулировать количество семян и удобрений, вносимых в почву, без необходимости находиться рядом с техникой.

Примером работы новой технологии является сеялка С-6000. Это надежная и долговечная техника, отличающаяся повышенной износостойкостью, что делает её идеальным кандидатом для внедрения подобных новшеств.

Связь между мобильным приложением и сеялкой осуществляется через Wi-Fi, что обеспечивает стабильное соединение на небольших расстояниях. В настоящее время разработка находится на стадии испытаний, однако уже в ближайшем будущем планируется значительное расширение функционала.

Разработчики из «Росэлектроники» заявляют о намерении интегрировать систему с геопозиционированием, что позволит автоматически выполнять посев различных культур на разных участках поля. Такой подход будет не только экономить время, но и повышать общую эффективность использования сельскохозяйственной техники.

Автоматизация процессов посева с помощью мобильных технологий открывает новые возможности для аграриев. Приложение, представленное «Росэлектроникой», значительно снижает нагрузку на оператора, увеличивает точность внесения удобрений и семян, а также оптимизирует затраты ресурсов.

Кроме того, интеграция с системами мониторинга полей позволит отслеживать состояние почвы и прогнозировать потребности в удобрениях в режиме реального времени. Всё это приводит к улучшению качества урожая и сокращению затрат на производство.