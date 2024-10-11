Intel представила новую линейку процессоров для настольных ПК — Intel Core Ultra 200S (они же Arrow Lake-S, они же Intel Core 15 поколения).

Компания Intel, находящаяся в непростом положении на рынке процессоров, выпустила новую линейку процессоров для настольных ПК — Intel Core Ultra 200S (также известные как Arrow Lake-S или процессоры Intel 15 поколения). Эти процессоры призваны восстановить пошатнувшуюся репутацию компании и укрепить её позиции среди конкурентов.

Как и ожидалось, новые процессоры Intel получили обновленный сокет. На смену предыдущему LGA1700 пришел сокет LGA1815, что также потребовало выпуска новых материнских плат на базе чипсетов серии 800. Таким образом, покупка нового процессора потребует также и приобретения совместимой материнской платы. Дополнительной особенностью является поддержка оперативной памяти CU-DIMM, что расширяет возможности системы по сравнению с предыдущими поколениями.

Одной из ключевых особенностей новых процессоров является использование комбинации малых и больших ядер. Однако в этом поколении большие ядра больше не поддерживают многопоточность - количество потоков теперь соответствует количеству ядер. Это решение было принято в пользу улучшения энергоэффективности, которая стала приоритетом в новых процессорах Intel.

Согласно заявлению компании, в играх при тех же настройках и условиях процессоры Arrow Lake-S потребляют значительно меньше энергии по сравнению с предыдущими моделями.

Core Ultra 9 285K, который, по словам Intel, обеспечивает практически ту же частоту кадров в играх, что и Core i9-14900K, при этом потребляет на 80 Вт меньше. Тем не менее, общие цифры энергопотребления все еще остаются значительными: 447 Вт для Core Ultra 9 285K против 527 Вт у Core i9-14900K. Это подчеркивает необходимость мощных блоков питания, особенно если речь идет о топовых моделях процессоров. На текущий момент Intel представила только высокопроизводительные модели линейки.

Intel уделила особое внимание не только снижению энергопотребления, но и уменьшению тепловыделения процессоров. В маркетинговых материалах компании отмечается, что разница в температуре по сравнению с процессорами Raptor Lake-S Refresh (14 поколение) может достигать 15°C.

Новые процессоры Intel поступят в продажу уже 24 октября. Ценовой диапазон достаточно широк, что позволяет подобрать процессор в зависимости от бюджета и потребностей. Самая доступная модель — это 14-ядерный Core Ultra 5 245KF, стоимость которого составит 295 долларов. Для пользователей, которые нуждаются в максимальной производительности, будет доступна топовая модель Core Ultra 9 285K с 24 ядрами по цене 590 долларов.