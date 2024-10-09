На «Петербургском международном газовом форуме» состоялся первый публичный показ отечественной «ГАЗели» в совершенно новом дизайне.

На прошедшем сегодня «Петербургском международном газовом форуме» состоялся первый публичный показ обновленной отечественной «ГАЗели», которая привлекла внимание своим современным дизайном. Этот автомобиль был представлен вместе с обновленным внедорожником «Садко Next». Оба транспортных средства разработаны с расчетом на использование газомоторного топлива, что подчеркивает экологическую направленность новых моделей.

На данный момент технические характеристики обновленной «ГАЗели» не были раскрыты, но можно предположить, что автомобиль будет оснащен теми же агрегатами, что и предыдущие модели. Ожидается, что новая версия получит 2,5-литровый дизельный двигатель, который заменил популярный Cummins ISF 2.8.

Среди визуальных изменений стоит отметить появление подсвеченного логотипа на передней части автомобиля, а также новую светодиодную полосу, которая соединяет фары, придавая автомобилю современный и технологичный вид. Эти нововведения подчеркивают стремление компании «ГАЗ» идти в ногу с мировыми автомобильными трендами, предлагая как качественные технические решения, так и стильный внешний вид.

Разработка автомобилей, использующих газомоторное топливо, является важным шагом на пути к снижению вредных выбросов в атмосферу и улучшению экологической ситуации. Газовые двигатели, которые, скорее всего, будут устанавливаться на новую «ГАЗель», помогут снизить затраты на эксплуатацию транспорта, что делает эту модель еще более привлекательной для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, использование газомоторного топлива позволяет значительно сократить выбросы углекислого газа и других вредных веществ, что особенно важно в условиях современных экологических требований и стандартов.

Ранее на улицах Нижнего Новгорода была замечена новая полноприводная версия «ГАЗель NN». Ее появление на рынке ожидается в начале 2025 года. Этот автомобиль обещает стать востребованным среди тех, кто нуждается в повышенной проходимости и универсальности транспортных средств. Ожидается, что новая «ГАЗель NN» будет отличаться не только современным дизайном, но и техническими новшествами, которые позволят ей конкурировать с ведущими мировыми брендами на рынке коммерческих автомобилей.