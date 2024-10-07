Машина разработана таким образом, чтобы обеспечить максимально плавное и комфортное движение даже на самых сложных участках дороги.

В столице России выставлен на продажу уникальный автомобиль — бронированный Mercedes W140 Pullman, использовавшийся для нужд Гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО).

Mercedes-Benz W140 является символом роскоши и безопасности. Эта модель, известная также как S-Class, в удлиненной версии Pullman была создана по специальному заказу для высокопоставленных лиц и отличается повышенным уровнем защиты. Машина бронирована по стандарту баллистической защиты B5, что делает её непроницаемой для большинства видов стрелкового оружия.

С момента выпуска в 1993 году, этот Mercedes проехал всего 99 тысяч километров. Автомобиль регулярно проходил все необходимые обслуживания и поддерживался в идеальном рабочем состоянии.

Основное отличие Pullman версии — это увеличенная на полметра длина автомобиля, что стало возможным за счёт вставки с перегородкой между передней и задней частями салона.

Внутри автомобиля могут с комфортом разместиться четыре пассажира, для которых предусмотрены все возможные удобства, включая раздельный климат-контроль, электрорегулировки сидений и выдвижные подстаканники. В салоне также установлен телевизор.

Бронированный Mercedes W140 Pullman — это не только безопасность, но и высококлассный комфорт для своих пассажиров. Машина разработана таким образом, чтобы обеспечить максимально плавное и комфортное движение даже на самых сложных участках дороги.

Цена этого уникального бронированного автомобиля составляет 24,5 миллиона рублей. Учитывая редкость данной модели на рынке, а также её идеальное состояние и полную обслуживаемость, это предложение может заинтересовать тех, кто ценит эксклюзивность и высокий уровень защиты.