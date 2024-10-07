Итальянские прокуроры предъявили обвинения семи лицам и двум субподрядчикам в совершении преступлений, включая мошенничество и нарушение правил безопасности полетов, после расследования предполагаемых дефектных деталей, произведенных итальянской компанией для Boeing.

Итальянские прокуроры предъявили обвинения семи лицам и двум субподрядчикам в связи с мошенничеством и нарушениями правил безопасности полетов, связанными с производством дефектных деталей для самолетов Boeing. После проведенного расследования выяснилось, что итальянская компания, участвующая в цепочке поставок для Boeing, использовала ненадлежащие материалы и нарушила производственные стандарты, что создало потенциальную угрозу для безопасности полетов.

В конце 2021 года компания Boeing начала внутреннее расследование после выявления дефектов в деталях самолетов 787 Dreamliner. Эти детали были поставлены компанией, связанной с итальянской аэрокосмической группой Leonardo. Следствие показало, что два итальянских субподрядчика, ответственные за производство, использовали материалы более низкого качества, чем это предусмотрено стандартами. В частности, речь идет о замене титана и алюминия на более дешевые аналоги, что позволило сэкономить на сырье, но поставило под угрозу безопасность самолетов.

Использование несоответствующих материалов, по мнению прокуроров, привело к созданию деталей с существенно пониженными характеристиками прочности и надежности. Это серьезно повлияло на общую безопасность полетов, так как самолетные конструкции стали уязвимы перед внешними нагрузками. Прокуроры из города Бриндизи подчеркнули, что такие детали не соответствуют требованиям авиационной отрасли и представляют опасность для эксплуатации.

Этот инцидент подрывает доверие к цепочкам поставок в авиационной промышленности. Boeing, одна из крупнейших мировых авиастроительных компаний, сталкивается с проблемой доверия со стороны авиакомпаний и пассажиров. Дефекты в деталях могут стать причиной потенциальных аварий и сбоев в работе воздушных судов. Это приводит к значительным финансовым потерям и репутационным рискам как для самого Boeing, так и для его поставщиков.