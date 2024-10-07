В Набережных Челнах на выставке, приуроченной ко Дню машиностроителя, показали новое исполнение флагманского импортозамещенного тягача КамАЗ-54901.

На выставке, приуроченной ко Дню машиностроителя в Набережных Челнах, была представлена новая лимитированная версия флагманского тягача КамАЗ-54901. Этот автомобиль стал одним из ключевых экспонатов на стенде сервисного центра КОРИБ, который специализируется на капитальном ремонте и доработке КамАЗов. Тягач вызвал значительный интерес среди посетителей и экспертов благодаря своему необычному внешнему виду и ограниченному выпуску.

Лимитированная версия КамАЗ-54901 выделяется среди стандартных моделей своим особым дизайном. Кабина выполнена в нестандартном серо-зелёном цвете, что сразу привлекает внимание. На лобовом стекле и дверях размещены надписи «Лимитированная версия», подчёркивающие эксклюзивность данной модели. Кроме того, автомобиль оснащён антихром-пакетом, который придаёт внешнему виду более строгий и современный стиль.

Хотя точные данные об изменениях в салоне лимитированного КамАЗ-54901 не были предоставлены, можно предположить, что автомобиль может иметь улучшенные материалы отделки и дополнительные опции для повышения комфорта водителя.

Информация о стоимости данной лимитированной модели КамАЗ-54901 остаётся закрытой, однако известно, что цены на стандартные версии тягача КамАЗ-54901 2023 года выпуска начинаются от 7,5 миллионов рублей. Ожидается, что лимитированная версия будет стоить дороже, учитывая её эксклюзивность и возможные дополнительные функции.