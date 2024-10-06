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Китайская космическая станция «Тяньгун» стала домом для четырёх данио-рерио
Данио-рерио обитают в специально разработанном аквариуме, который представляет собой миниатюрную самоподдерживающуюся экосистему. Для поддержания жизнедеятельности рыб используется растение роголистник, которое выполняет важную функцию фотосинтеза. Это уникальная система помогает обеспечить рыб кислородом, создавая условия, близкие к земным.

На китайской космической станции «Тяньгун» успешно продолжается эксперимент с четырьмя рыбками данио-рерио, которые чувствуют себя прекрасно в условиях космоса. Этот эксперимент стал важным шагом в изучении влияния космической среды на живые организмы и был запущен в рамках миссии «Шэньчжоу-18», доставившей тайконавтов и рыб на орбиту 26 апреля.

Данио-рерио обитают в специально разработанном аквариуме, который представляет собой миниатюрную самоподдерживающуюся экосистему. Для поддержания жизнедеятельности рыб используется растение роголистник, которое выполняет важную функцию фотосинтеза. Это уникальная система помогает обеспечить рыб кислородом, создавая условия, близкие к земным.

Учёные ставят перед собой задачу понять, как невесомость и условия космоса влияют на рост и поведение рыб. Уже было замечено, что данио-рерио проявляют нетипичное поведение, отличающееся от того, которое они демонстрируют на Земле. Изменения касаются ориентации тела, скорости передвижения и направления их движения. Эти особенности важны для понимания, как организмы адаптируются к условиям невесомости.

Особая надежда учёных заключается в том, что данио-рерио смогут откладывать икру в условиях космоса. Прозрачные эмбрионы этих рыб позволят астронавтам и учёным внимательно следить за их развитием. Успешное размножение рыб в космосе откроет новые перспективы для будущих длительных космических миссий, где автономные системы жизнеобеспечения будут играть ключевую роль.

Этот эксперимент стал первым в истории Китая проектом по исследованию водной экологии на орбите. Он проводится в сотрудничестве между Институтом гидробиологии и Шанхайским институтом технической физики Китайской академии наук. Основная цель эксперимента – сделать прорыв в выращивании позвоночных животных в условиях космоса. Полученные данные могут стать важным шагом к созданию стабильных жизнеобеспечивающих систем для длительных полетов в космос.

Эксперимент с данио-рерио призван пролить свет на важные вопросы, связанные с выживанием организмов в космосе. Долгосрочные космические миссии требуют автономных систем жизнеобеспечения, которые смогут поддерживать здоровье и воспроизводство живых существ в условиях невесомости. Полученные данные помогут ученым лучше понимать, как развиваются живые организмы в космосе и какие технологии необходимо разработать для поддержания жизни в будущем.

Ли Гуансу, один из участников миссии, подчеркнул важность данного эксперимента: «Мы провели первый в стране проект по исследованию водной экологии на орбите — выращивание рыбы в космосе. В течение нескольких месяцев мы наблюдали за ростом данио-рерио на космической станции. В рамках миссии нам предстоит выполнить более 90 экспериментов, и все они проходят успешно».

#китай #космос #космическая станция #тяньгун
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