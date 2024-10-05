Один из российских дилеров привез в страну спорткупе Ferrari Roma. Новый автомобиль 2024 года выпуска предлагается за 37,5 млн рублей (без учета НДС).

Ferrari Roma стал символом не только мощности и скорости, но и утонченности, предлагая уникальный баланс стиля и высоких технологий, созданных на базе популярного купе-кабриолета Ferrari Portofino.

В сердце Ferrari Roma находится битурбированный 8-цилиндровый V-образный двигатель мощностью 620 лошадиных сил. Этот мотор позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 3,4 секунды. Максимальная скорость Ferrari Roma достигает 320 км/ч, что делает его одним из самых быстрых спортивных купе в своем классе.

Мощность двигателя передается на задние колеса через передовую 8-ступенчатую роботизированную коробку передач Magna 8DCL900 с двойным сцеплением. Эта трансмиссия, заимствованная у флагмана марки — Ferrari SF90 Stradale, позволяет добиться невероятной точности при переключении передач, обеспечивая безупречное ускорение и динамику в любых условиях.

Компактные размеры и легкий вес автомобиля — одни из ключевых факторов, обеспечивающих превосходную управляемость и маневренность. Габариты Ferrari Roma составляют 4656 мм в длину, 1974 мм в ширину и 1301 мм в высоту, при этом колесная база составляет 2670 мм.

Одной из важнейших особенностей модели является её малый вес — снаряженная масса составляет всего 1570 кг. Это стало возможным благодаря использованию передовых легких материалов в конструкции автомобиля, что, в свою очередь, положительно сказывается на его динамике и экономии топлива.

Несмотря на свою спортивную направленность, Ferrari Roma предлагает высокий уровень комфорта и премиальных материалов в салоне. Цифровая приборная панель, продвинутая мультимедийная система и обилие настроек делают управление автомобилем интуитивным и удобным.

Ferrari Roma оснащен широким спектром современных систем безопасности и вспомогательных технологий. Эти системы включают в себя адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, контроль слепых зон и многое другое, что обеспечивает не только безопасность, но и уверенность за рулем при движении на высокой скорости.