Камера УТК-4 функционирует в ближнем инфракрасном диапазоне от 0,95 до 1,65 мкм и оснащена герметичным корпусом, что делает её пригодной для использования в сложных погодных условиях.

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав госкорпорации «Ростех», представил инфракрасную камеру для выявления утечек метана на газопроводах. Это устройство уже прошло успешные испытания, подтверждая свою эффективность. Пресс-служба холдинга отметила, что камера, получившая название УТК-4, способна фиксировать утечки на расстоянии до 20 километров. Особенностью этой разработки является возможность работы в условиях плохой видимости, таких как туман и осадки, благодаря встроенной лазерной подсветке.

Камера УТК-4 функционирует в ближнем инфракрасном диапазоне от 0,95 до 1,65 мкм и оснащена герметичным корпусом, что делает её пригодной для использования в сложных погодных условиях. Прибор собирает инфракрасное излучение и анализирует его с помощью специального телевизионного датчика, который измеряет степень поглощения метана. Кроме того, устройство включает фотокатод, чувствительный к инфракрасному излучению, и чувствительную матрицу, что позволяет с высокой точностью преобразовывать излучение в картинку.

Основным преимуществом камеры УТК-4 является её способность визуализировать зоны с повышенной концентрацией метана. Это достигается за счёт преобразования инфракрасного излучения в картинку, где области утечек ярко выделяются на фоне окружающей среды. Такой подход значительно упрощает определение утечки газа, позволяя операторам быстрее реагировать на проблему и устранять неисправности.