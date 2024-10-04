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Разгончик PC
Ростех разработал инфракрасную камеру для поиска утечек на газопроводах
Камера УТК-4 функционирует в ближнем инфракрасном диапазоне от 0,95 до 1,65 мкм и оснащена герметичным корпусом, что делает её пригодной для использования в сложных погодных условиях.

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав госкорпорации «Ростех», представил инфракрасную камеру для выявления утечек метана на газопроводах. Это устройство уже прошло успешные испытания, подтверждая свою эффективность. Пресс-служба холдинга отметила, что камера, получившая название УТК-4, способна фиксировать утечки на расстоянии до 20 километров. Особенностью этой разработки является возможность работы в условиях плохой видимости, таких как туман и осадки, благодаря встроенной лазерной подсветке.

Камера УТК-4 функционирует в ближнем инфракрасном диапазоне от 0,95 до 1,65 мкм и оснащена герметичным корпусом, что делает её пригодной для использования в сложных погодных условиях. Прибор собирает инфракрасное излучение и анализирует его с помощью специального телевизионного датчика, который измеряет степень поглощения метана. Кроме того, устройство включает фотокатод, чувствительный к инфракрасному излучению, и чувствительную матрицу, что позволяет с высокой точностью преобразовывать излучение в картинку.

Основным преимуществом камеры УТК-4 является её способность визуализировать зоны с повышенной концентрацией метана. Это достигается за счёт преобразования инфракрасного излучения в картинку, где области утечек ярко выделяются на фоне окружающей среды. Такой подход значительно упрощает определение утечки газа, позволяя операторам быстрее реагировать на проблему и устранять неисправности.

#ростех #росэлектроника #газопроводы #газовая инфраструктура #инфракрасная камера #камера утк-4 #контроль утечек #мониторинг газа #утечки метана #экологическая безопасность
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