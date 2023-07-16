Очередное "унылое" обновление текущей линейки видеокарт Radeon

Серия Radeon RX 7000 с самого начала вышла неоднозначной, поскольку даже флагману в лице RX 7900 XTX с трудом удавалось конкурировать с относительно бюджетной GeForce RTX 4070 Ti. Вышедшая следом RX 7600 не привнесла каких-либо кардинальных изменений, если сравнивать ее с предшественницей, RX 6600. Да, производительность увеличилась на 20%, что позволило на 10% обогнать GeForce RTX 3060. Но вместе с этим выросла и цена, а в рей-трейсинге "зеленые" все равно оказываются быстрее.

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Многие надеялись, что в промежуточных Radeon RX 7800 XT и 7700 XT компания AMD осуществит если не революцию, то хотя бы произведет качественные, значимые изменения, благодаря которым будет иметь смысл обновляться с предыдущего поколения. Однако, данные с ресурса "Moore's Law is Dead" говорят об обратном: ничего действительно будоражащего воображение представлено не будет.

Утекшие характеристики новых графических процессоров Navi 32 демонстрируют минимальные изменения со времени релиза Radeon RX 6800 XT и 6700 XT. Ширина шины памяти осталась прежней, также не был увеличен объем самой VRAM, все те же 16 ГБ и 12 ГБ. Кое в чем даже произошел откат, например, в RX 7800 XT количество вычислительных ядер сократилось на 20% по сравнению с RX 6800 XT, было 4608, стало 3840. Также тепловыделение RX 7700 XT подросло на 15 Вт, до 245 Вт.

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В целом, в лучшем случае мы получаем небольшую прибавку в производительности за бóльшую стоимость. То есть банальное и скучное обновление, которое можно смело пропускать, если у вас на руках уже имеется Radeon RX 6000. В отличие от AMD, NVIDIA, кроме повышения FPS в играх, обеспечила в своей новой серии существенно более низкий TDP, а также добавила впечатляющую технологию DLSS 3, так что к GeForce RTX 4000 геймеры питают куда большую страсть, нежели к Radeon RX 7000.