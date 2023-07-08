Свершилось то, о чем мечтали российские ПК-геймеры. Новейшая высокопроизводительная видеокарта последнего поколения — GeForce RTX 4060, наконец, добралась до полок отечественных магазинов.
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Так в Citilink отныне доступны сразу две версии от вендора Gigabyte: GeForce RTX 4060 Eagle OC, выполненная в темном стиле, и GeForce RTX 4060 Aero OC, выкрашенная в светлых оттенках. Обе несут на борту достаточно эффективную систему охлаждения с тремя вентиляторами.
Хотя GeForce RTX 4060 стоит дороже, чем GeForce RTX 3060 12 ГБ, новинка выигрывает у предшественницы при задействовании в играх опции DLSS 3 Frame Generation. Даже GeForce RTX 3060 Ti остается далеко позади, отставание порой достигает двукратного значения.
Таким образом, GeForce RTX 4060 снижает входной порог в мир последних технологий NVIDIA. А наличие единственного разъема 8-pin и потребление всего в 115 Вт делают видеокарту еще более приспособленной к реалиям среднебюджетного гейминга.