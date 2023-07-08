Наиболее доступный способ заполучить DLSS 3

В ДВА раза подешевел Xiaomi 12

В ДВА раза подешевел Xiaomi 12

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Свершилось то, о чем мечтали российские ПК-геймеры. Новейшая высокопроизводительная видеокарта последнего поколения — GeForce RTX 4060, наконец, добралась до полок отечественных магазинов.

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Так в Citilink отныне доступны сразу две версии от вендора Gigabyte: GeForce RTX 4060 Eagle OC, выполненная в темном стиле, и GeForce RTX 4060 Aero OC, выкрашенная в светлых оттенках. Обе несут на борту достаточно эффективную систему охлаждения с тремя вентиляторами.

Хотя GeForce RTX 4060 стоит дороже, чем GeForce RTX 3060 12 ГБ, новинка выигрывает у предшественницы при задействовании в играх опции DLSS 3 Frame Generation. Даже GeForce RTX 3060 Ti остается далеко позади, отставание порой достигает двукратного значения.

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Таким образом, GeForce RTX 4060 снижает входной порог в мир последних технологий NVIDIA. А наличие единственного разъема 8-pin и потребление всего в 115 Вт делают видеокарту еще более приспособленной к реалиям среднебюджетного гейминга.