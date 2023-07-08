Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Razg0n За пост начислено вознаграждение
Производительность SSD уперлась в PCI-E 5.0 — для дальнейшего роста скорости нужен PCI-E 6.0
16 ГБ/с уже может начать нехватать
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
43" TV Philips дешевле 20 тр
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
-30% на 65" 4K Xiaomi Mi TV

В настоящий момент большинству представленных на рынке твердотельных накопителей не требуется интерфейс шире, чем предлагает PCI-E 4.0. Тем не менее, развитие в области флеш-памяти и контроллеров с каждым разом повышает планку скорости.

реклама

Так, на днях вендор Sabrent анонсировал свой новый M.2 SSD Rocket X5, объемом 2 ТБ, который демонстрирует следующий уровень производительности в сегменте высокоскоростных накопителей. Скорость последовательного чтения у Rocket X5 составляет более 14 ГБ/с, а записи — более 12 ГБ/с. По этим показателям он вдвое превосходит Samsung 990 PRO 2 TB.

Случайное обращение к данным также выполняется довольно быстро, 106 МБ/с и 448 МБ/с  — это больше, чем у именитого конкурента. Кроме прочего, девайс оборудован штатным кулером, состоящим из медного радиатора с теплотрубкой и вентилятора.

рекомендации
в ДВА раза подешевел TV Philips 43"
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
43" TV Philips дешевле 20 тр
-40000р на iPhone 14 Pro
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Круто подешевел iPhone 14 Plus
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Конечно, производительность в реальных задачах можно будет выяснить только после тестирования, но уже сейчас очевидно, что SSD вплотную подобрались к пределу возможностей шины PCI-E 5.0. В конфигурации PCI-E 5.0 x4, с которой обычно взаимодействуют твердотельные накопители, скорость передачи данных ограничена 16 ГБ/с. Так что, производители материнских плат уже могут начать осуществлять внедрение следующего поколения — PCI-E 6.0, по крайней мере в моделях, относящихся к верхнему сегменту.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ssd #sabrent #pci-e 5.0 #rocket x5
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Контрабандист не пожалел живота своего, чтобы пронести SSD на сумму в $33000, но что-то пошло не так
NVMe-накопитель Sabrent Rocket X5 преодолел планку в 14 Гбайт/c в режиме последовательного чтения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава Херсонской области заявил, что Каховского водохранилища больше нет
25
Вагнер сохранил возможность действовать в Украине
14
Как США зарабатывают на Германии и Франции и как Польша и Чехия получают миллиарды за помощь Украине
1
Буданов признал, что окно возможностей для достижения ВСУ успеха на поле боя закрывается
7
Запад: AMX-10 отлично показали себя в боях с повстанцами, но они не предназначены для борьбы с T-90M
7
Западная пресса: Конфликт на Украине развеял все иллюзии о современных боевых действиях
10
Аналитики Bitfinex прогнозируют возвращение фазы роста биткоина
+
Контрабандист пытался пронести на себе 420 SSD, но его задержали на таможне
3
В ходе обысков стало известно, что Пригожин является Героем России, ДНР и ЛНР
5
Рогозин: российские бойцы обнаружили и доставили в тыл британскую крылатую ракету Storm Shadow
+
Запад объяснил малую эффективность AMX-10RCR: "Ранее машина использовалась только против повстанцев"
11
В американском посольстве расстроились из-за троллинга ФСБ и посольской машины
3
ПТРК "Корнет" установил ряд рекордов на СВО: поразил 50 целей за день и пробил за раз 4 бронемашины
10
3 российских истребителя Су-35 перехвалили 3 американских ударных дрона MQ-9 Reaper над Сирией
1
Хакеры «Солнцепёк» удалили базу данных призывников Украины, поставив под угрозу всеобщую мобилизацию
5
В США создаются мемы про кокаин в Белом доме, а Трамп прямо обвинил в появлении порошка Байденов
+
Совбез ООН зачем-то допустил Украину к участию в заседании по иранской ядерной программе
+
Мемы с Пригожиным стремительно набирают популярность
6
В Пентагоне объяснили, какие виды кассетных бомб получит Украина
11
Вероятность раскола в НАТО из-за поставок Украине кассетных боеприпасов крайне мала
+

Популярные статьи

Аналитика действий Евгения Пригожина и предложения немцев о разделе Украины
46
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 1
11
Тестирование SSD накопителя Netac N600S (NT01N600S-512G-S3X)
3
Развод и фейковые аккаунты на сайтах знакомств
13
Как мне чинили по гарантии разъем питания на RTX 3080 Gigabyte
10
Спасение рядового Matrox G100, или о том, как я на видеокарте BIOS шил
7
Подборка из шести фильмов про виртуальную реальность
5
Внедрение беспилотников и робототехники в армии Франции
1
DeadP47 - последний бастион лютых фанатов Xbox
6
Машина времени - читаем отзывы об Overclockers.ru 2019г
2

Сейчас обсуждают

MinerETh
10:09
Леший, нахера пиаришь вовра?
Машина времени - читаем отзывы об Overclockers.ru 2019г
ЧатоБот
10:09
>действовать в Украине В дупе. У вукряиньського блохастика.
Вагнер сохранил возможность действовать в Украине
Владимир Печорин
10:03
Россию не победить.
Риттер: Войска РФ заглушили работу модулей HIMARS, загрушат и ATACMS
Владимир Печорин
10:02
Риттер: Войска РФ заглушили работу модулей HIMARS, загрушат и ATACMS
Батя шешенбека
09:49
Держи в курсе.
Лучший игровой процессор для бережливых геймеров AMD Ryzen 5 5600X3D поступил в продажу
Aleks Crom
09:47
А они есть у хохлов?)
ПТРК "Корнет" установил ряд рекордов на СВО: поразил 50 целей за день и пробил за раз 4 бронемашины
matocob
09:44
Даже советская система образования не гарантирует от оболванивания населения. Те самые люди, получившие "прекрасное советское образование", ставили банки с водой и тюбики с кремом перед телевизором на...
Американский генерал Марк Милли сообщил примерные сроки окончания украинского контрнаступления
Demiurg666
09:43
К чему эта заметочка? "Ой, мне вчера котенок новые кроссовки обоссал, убивайте котят!"
А стоит ли доверять автоустановщику драйверов
Александр Шипулин
09:37
А между кем. Везде одна банда. Соперников они всех давно уничтожили, физически. Это и есть демократия в плнимании ГБ. Страну просто отбросили на уровень 1917 года.
Пригожин забрал именной пистолет от Шойгу в здании ФСБ в Санкт-Петербурге
matocob
09:37
Учитывая, что сами евреи когда-то хотели Крым (тогда ещё в составе РСФСР) для организации своего государства. Всё, что происходит не в Израиле их не касается. А то, что даёт в Израиль новых репатриант...
Американский генерал Марк Милли сообщил примерные сроки окончания украинского контрнаступления
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем