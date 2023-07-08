В настоящий момент большинству представленных на рынке твердотельных накопителей не требуется интерфейс шире, чем предлагает PCI-E 4.0. Тем не менее, развитие в области флеш-памяти и контроллеров с каждым разом повышает планку скорости.
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Так, на днях вендор Sabrent анонсировал свой новый M.2 SSD Rocket X5, объемом 2 ТБ, который демонстрирует следующий уровень производительности в сегменте высокоскоростных накопителей. Скорость последовательного чтения у Rocket X5 составляет более 14 ГБ/с, а записи — более 12 ГБ/с. По этим показателям он вдвое превосходит Samsung 990 PRO 2 TB.
Случайное обращение к данным также выполняется довольно быстро, 106 МБ/с и 448 МБ/с — это больше, чем у именитого конкурента. Кроме прочего, девайс оборудован штатным кулером, состоящим из медного радиатора с теплотрубкой и вентилятора.
Конечно, производительность в реальных задачах можно будет выяснить только после тестирования, но уже сейчас очевидно, что SSD вплотную подобрались к пределу возможностей шины PCI-E 5.0. В конфигурации PCI-E 5.0 x4, с которой обычно взаимодействуют твердотельные накопители, скорость передачи данных ограничена 16 ГБ/с. Так что, производители материнских плат уже могут начать осуществлять внедрение следующего поколения — PCI-E 6.0, по крайней мере в моделях, относящихся к верхнему сегменту.