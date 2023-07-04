Ее стоимость равна цене 75 единиц GeForce RTX 4090

На китайской площадке Taobao Goofish, на которой продают поддержанное оборудование, появился необычный экземпляр — система охлаждения от неанонсированной видеокарты GeForce RTX 4000, предположительно от GeForce RTX 4090 Ti или GeForce RTX TITAN ADA.

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Кулер, выполненный в стиле Founders Edition, занимает в корпусе ПК внушительные четыре слота. Примечательно, что печатная плата располагается не как обычно по горизонтали, а перпендикулярно слоту PCI-E.

Владелец необычного девайса под ником Hayaka просит за него ни много ни мало 888 тысяч юаней или 120 тысяч долларов (примерно 10,7 млн рублей). Причем, цена не окончательная, и кулер будет продан тому, кто предложит больше всех. Потенциальные покупатели уже выразили свою заинтересованность.

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Сложно представить какое-либо практическое применение данной системе охлаждения, поэтому она несет в себе скорее коллекционную значимость. Впрочем, гипотетический новоиспеченный обладатель редкой вещицы наверняка будет располагать ресурсами по адаптации к ней платы от любой существующей GeForce RTX 4090.