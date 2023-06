Современные СЖО эффективны, относительно недороги и несложны в эксплуатации

До недавнего времени системы жидкостного охлаждения (СЖО) были в почете в основном у компьютерных энтузиастов. Рядовые пользователи старались избегать применения данных конструкций в своих ПК, поскольку опасались возникновения протечек и, как следствие, порчи драгоценного оборудования. Кроме того, определенные сложности вызывал подбор и монтаж необходимых компонентов. Также многие не изъявляли желания периодически выполнять рутинные процедуры по ревизии "водянки" и замены охлаждающей жидкости в случае необходимости.

Однако, с развитием технологий производители научились изготавливать компактные, эффективные и, при этом, недорогие СЖО, которые любой пользователь может установить самостоятельно. Они обладают достаточно длительной гарантией и рассчитаны на многолетнюю работу без возникновения каких-либо неисправностей. Конечно, вероятность приобрести бракованное изделие никто не отменял, но надежность новых моделей значительно повысилась относительно тех, что выпускались ранее.

Для ответа на вопрос, какие дивиденды приносит использование жидкостного охлаждения вместо воздушного, зарубежный техно-портал Testing Games провел целое исследование, заключающееся в прогоне серии игровых тестов, как с одним типом охлаждения, так и с другим, и в последующем их наглядном сравнении. Первым участником стал "be quiet! Dark Rock Pro 4", являющийся рациональной заменой более дорогого суперкулера Noctua NH-D15. Его оппонентом выступила "Arctic Cooling Liquid Freezer II" в трехсекционном исполнении радиатора.

После подведения результатов выяснилось, что во всех без исключения игровых проектах "Arctic Cooling Liquid Freezer II" обеспечила не только более низкую температуру центрального процессора, но и заметный прирост частоты кадров. Так в The Last of Us топовый Core i9-13900K удалось охладить на целых 12 градусов, что позволило более чем на 4% увеличить показатель среднего FPS. В некоторых играх коэффициент прироста оказался немного ниже, но в целом прибавка фреймрейта оказалась довольно ощутимой.

Таким образом, складывая стремительно снижающуюся стоимость систем жидкостного охлаждения, одновременно с повышением их надежности и высокой эффективностью, можно прийти к выводу, что связываться с воздушными кулерами в наше время не имеет никакого смысла. Особенно учитывая присутствующее в магазинах огромное разнообразие всевозможных СЖО различной ценовой категории. Их можно использовать без опасения убить остальное железо в системе, действуя по принципу "вставил и забыл". Получающие все большее распростаранение стеклянные корпуса не располагают к эффективному продуву комплектующих, и здесь СЖО придутся как нельзя кстати.