USB 4.0, до 40 ГБит/с, до 100 Вт

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В настоящее время ПК стал своеобразным мультимедийным центром, объединяющим в себе самые разнообразные функции. К последним можно причислить станцию для зарядки всевозможных мобильных устройств. Пополнить запас батареи гаджета без отрыва от рабочего места — это достаточно удобно.

Правда еще далеко не все компьютеры обладают подобными возможностями. Взяться за решение проблемы осмелилась компания MSI, представив на выставке Computex 2023 плату расширения MS-4489 с разъемом PCI-E x1. MS-4489 оснащена двумя портами USB-C стандарта USB 4 1.0 с максимальной скоростью передачи данных в 40 ГБит/с.

Один из них способен обеспечивать быструю зарядку с мощностью до 100 Вт, второй ограничен значением в 27 Вт. Первого будет вполне достаточно для подпитки не только небольших устройств, таких как смартфоны, планшеты и портативные игровые консоли, но и даже ноутбуков.

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Остается разобраться с профилями питания, поскольку многие производители реализуют свои, не совместимые с другими стандарты. Возможно, ситуация со спецификациями прояснится, когда MS-4489 доберется до полок магазинов.