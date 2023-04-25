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Razg0n За пост начислено вознаграждение
Видеокарты с менее, чем 16 ГБ памяти, не пригодны для запуска современных игр на высоких настройках
Последние изначально затачиваются под высокие разрешения
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Первая половина 2023 года ознаменовалась выходом на платформе ПК достаточно требовательных игр, которые повышают минимальное количество памяти, которым должны обладать новые видеокарты. Если раньше 4 ГБ VRAM считалось достаточным уровнем для запуска любых, даже самых тяжелых проектов в разрешении 1080p, то теперь данного объема уже не хватает. В тот момент, когда игра упирается в лимит, могут возникнуть подвисания или текстуры начинают пропадать и появляться вновь.

Зарубежный техно-портал (ютуб-канал Tech YES City) измерил, сколько в действительности потребляют последние требовательные тайтлы. Так для прохождения прошлогоднего переосмысления оригинальной Call of Duty Modern Warfare 2 на ультра настройках в 4K разрешении требуется графический адаптер с как минимум 12 ГБ набортной VRAM.

Что характерно, потребление памяти на картах от AMD оказалось чуть больше. В разрешении 1080p четырехгигабайтные Radeon уже не вписываются даже минимальные настройки, а GeForce находятся на грани. Поклонникам Call of Duty, возможно, стоит обратить внимание на полученные результаты, поскольку, MW2 2022, также, как и Warzone 2.0, основана на новом движке IW Engine, который будет использоваться в последующих играх серии.

В Hogwarts Legacy ситуация с высоким потреблением видеопамяти еще более усугубляется. На низком пресете в 1080p игре требуется уже как минимум 6 ГБ. Пробежка возле замка Хогвартса с активацией трассировки лучей доводит потребление VRAM до 13 ГБ и более. В The Last of Us можно наблюдать схожий сценарий, с тем отличием, что для задействования разрешения 4K необходимо 8 ГБ видеопамяти.

Таким образом, можно сказать, что эпоха популярных видеокарт с 4 ГБ памяти закончилась в первой половине этого года с выходом ресурсоемких проектов, изначально разрабатывающихся под высокие разрешения. Отныне минимальный порог для запуска игр повышается до 6 ГБ, а 8 ГБ можно надеяться на установку средних настроек в 2К-разрешении.

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Что касается 12 ГБ, то это либо ультра настройки в 1080p и 2K, либо высокие в 4К. Для покорения же максимального пресета графики в 4К уже сейчас необходимо как минимум 16 ГБ видеопамяти. По всей вероятности, в дальнейшем требования будут только расти, поэтому дальновидные геймеры делают разумный выбор в пользу GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XTX.

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