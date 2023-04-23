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Razg0n За пост начислено вознаграждение
По чистой производительности GeForce RTX 3070 отстает от GeForce RTX 4070 всего на 15%
И при этом на треть дешевле новинки
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3070 Gigabyte за 50 тр с началом
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Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

На прошлой неделе стартовали продажи GeForce RTX 4070, и многие владельцы предыдущего поколения в лице GeForce RTX 3070 начали в спешке избавляться от устаревшего, по их мнению, хлама. Столь опрометчивые поступки были совершенны под влиянием красивых графиков, в которых новинка, пользуясь преимуществами технологии генерации кадров DLSS, браво обгоняет GeForce RTX 3070 в два раза и более.

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Российский блогер (ютуб-канал Техно-Грааль) провел собственное расследование и выяснил, что будет, если отбросить маркетинговые уловки и сравнить GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 4070 в "нативном" рендеринге, без применения "читерства". После проведенных тестов миф о огромном превосходстве 4000-й серии был полностью развенчан. В свежих тяжелых игровых проектах GeForce RTX 4070 сумела обойти GeForce RTX 3070 всего на 15% при задействовании популярного разрешения 2560x1440. А в Cyberpunk 2077 показатель превосходства новинки и вовсе обвалился до жалких 12%.

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Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Таким образом, можно можно сделать вывод, что GeForce RTX 4070 на самом деле не далеко ушла от GeForce RTX 3070, и все превосходство первой заключается в искусственном ограничении работы новых "фишек" NVIDIA на графических процессорах 3000-линейки. Поскольку не все являются поклонниками "мыльной оперы", становится понятным, почему продажи GeForce RTX 4070 замедлились уже на вторую неделю после запуска.

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#nvidia #geforce #rtx 4070 #rtx 3070
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По чистой производительности GeForce RTX 3070 отстает от GeForce RTX 4070 всего на 15%
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