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Почему не стоит покупать топовые видеокарты от AMD и NVIDIA

Высокопроизводительные GPU имеют массу недостатков, которые сводят на нет целесообразность их приобретения
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В последнее время на платформе ПК повыходило множество годных игр. Казалось бы, нужно срочно сломя голову нестись в магазин и приобретать топовейшую видеокарту последнего поколения, дабы насладиться каждый кадром любимого тайтла.

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Однако, не всё так просто, как кажется. Сразу возникает вопрос: а стоит ли тратить солидную сумму на элитный, но все же кусок текстолита? Да, безусловно, чем выше карта по классу, тем больший труд инженеров в нее закопан. А любой труд должен оплачиваться. Но, на самом деле все карты похожи, как близнецы братья, а значит созданы одним кооперативом на общак всех фирм первого и, может быть, второго эшелона. То есть банкет уже оплачен.

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Да и не сказать, что крутые линейки карт, такие, как Strix, Suprim и т. п. как-то сильно выделяются качеством. Не редко на каналах известных ремонтников всплывают подобные экземпляры, что прямо говорит об их посредственных эксплуатационных характеристиках. Да и вообще, чем жирнее видеокарта, тем меньше ее надежность. Модели среднего уровня на голову превосходят топы по этому показателю, а младшие практически вечны.

На частый выход из строя флагманов влияет и их высокая прожорливость. В наши дни малюсенький кусочек кремния потребляет почти столько же, сколько типичный утюг или обогреватель. От последнего уже можно отказываться, так как какая-нибудь 4090 вполне способна самостоятельно отопить комнату. Хотя это может быть актуально зимний период, летном использование подобной печки превращается в настоящий кошмар, чего не скажешь про менее потребляющие видеокарты среднего сегмента.

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Высокое энергопотребление влечет за собой необходимость наличия разъемов питания, рассчитанных на большую нагрузку. Многие модели располагают сразу тремя коннекторами 8-pin, а переходники на 12VHPWR и вовсе представляют собой четырехщупальцевого осьминога. Очевидно, что это не вписывается в тщательно продуманный дизайн внутреннего убранства системного блока. В свою очередь видеокарты, рассчитанные на массового пользователя, довольствуются единственным аккуратным 6 или 8-pin разъемом, который гармонично и плавно уходит за горизонт, не портя, а дополняя общую картину.

Кроме прочего лютый жор выливается в требование наличия на топовых моделях огромнейшей монструозной системы охлаждения. Часто с применением испарительной камеры, при выходе из строя которой температуры GPU и памяти мгновенно взлетают на запредельные значения. Такое поведение может быть не замечено пользователем, и если камера прохудится, то видеокарта может перегреться и в мгновение ока превратиться в безжизненный кирпич.

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Хотя тяжесть — это хорошо, но только при самообороне, в данном же случае лишний вес пагубно сказывается и на других компонентах ПК. В первую очередь страдает слот PCI-E, который при определенном стечении обстоятельств может просто отвалится от материнской платы. Да и сама видеокарта без применения специальных подставок гарантировано изогнется винтом и рухнет на дно системного блока или кожух, скрывающий блок питания.

Ну, и, наконец, самая главная причина, по которой не стоит приобретать топовые видеокарты от AMD и NVIDIA, заключается в их чрезвычайной переоцененности. Если ранее флагманские решения оценивались в 500$, что все равно было довольно много, то сегодня их стоимость в отечественной рознице взлетела до умопомрачительных 2000$, которые в следующий бум майнинга легко могут превратиться во все 5000-6000$. Отдавать полмиллиона за карету, которая через пару лет превратится в тыкву за 500 у.е. могут лишь участники соревнований по наименее оптимальной трате денежных средств.

Таким образом, приобретение топовых видеокарт не имеет никакого практического смысла. Множество существенных недостатков перевешивают небольшую прибавку частоты кадров в играх относительно решений среднего уровня. Последние гораздо практичнее в использовании и стоят сильно меньше. К тому же в будущем реализовать поддержанный экземпляр будет проще, так как рынок массовых моделей явно шире, чем топовых.

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