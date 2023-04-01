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Мой десятилетний опыт просмотра АСМР роликов на Youtube

Небольшой опус о том, как технически и тематически развивалось АСМР-сообщество с моей точки видения
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Где-то во второй половине 2013 года я нарвался на ролик, посвященный сборке ПК. В нем миловидная женщина приятным голосом сопровождала весь процесс. Я стал изучать Youtube на предмет наличия подобных роликов, желательно на русском языке. И так обнаружил их, причем в довольно немалом количестве.

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Первоначально это были довольно незатейливые видео, снятые на бюджетные смартфоны. Главным недостатком было использование недорогих микрофонов, создающих сильных фоновый шум и слабо передающих весь спектр звуков.

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АСМР сообществу на тот момент было от силы пару лет. Главной звездой являлась Евгемия Ли, которую хейтеры успешно прогнали до моего появления. Но сейчас на Youtube можно найти архив с ее роликами, которые, с поправкой на техническую составляющую, похожи на то, что снимают современные "асмртисты".

Далее шли годы постепенного улучшения картинки и звука в видео. Контент стал более разнообразным. От триггеров народ перешел на ролевые игры и звуки различных частей тела. Также все больше АСМР-блогеров начали демонстрировать свое лицо. Первоначально многие делали это лишь на половину, не показывая глаз, но впоследствии также перешли на полноформатность.

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В моих подписках накопилось почти три сотни различных русскоязычных каналов, посвященных АСМР. Большинство из них, к сожалению, заброшены авторами. На некоторых содержимое полностью удалено или оставлено лишь несколько роликов. Но иногда случаются чудеса, и блогер возвращается спустя много лет отсутствия.

Ближе к концу прошлого десятилетия АСМР-формат начал стремительно развиваться, и количество авторов многократно увеличилось. Качество видео также существенно выросло, во многом благодаря развитию техники Apple и распространению недорогих стереомикрофонов Zoom и Tascam. Кто-то даже раскошеливался на 3Dio.

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Просмотры стали расти стремительными темпами, как число подписчиков каналов. Тогда же зародились каналы топовых АСМР-блогеров "статысячников" и миллионеров. Они с первых шагов поставили цель создавать высококачественный контент, используя в том числе разнообразие света и фона.

С развитием онлайн-маркетплейсов АСМР начал подбираться к своему текущему состоянию. Теперь любой за копейки может купить себе и камеру, и кольцевую лампу, "обмазаться" RGB-лентами и воспроизводить мурашестые звуки на Fifine и всевозможные аналоги.

Кстати, я забыл про еще один легендарный микрофон — Blue Yeti. До пришествия "фифайнов" он был достаточно популярен у зажиточных зарубежных и русскоязычных асмр-артистов.

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Все вышесказанное касалось скорее технической составляющей АСМР. Теперь, открывая рандомное короткое видео восьмилетней давности, я вижу черный фон, параллельно с которым очень милая, судя по голосу, девушка приветствует зрителя, и говорит о том, что АСМР является хорошим способом расслабления и успокоения, и под него можно хорошо засыпать. Признаю, так и есть, много раз я просыпался запутанный в наушники, и при активации экрана смартфона на нем оставалась картинка из прослушанного АСМР-ролика.

Если говорить об отношении ко всему происходящему в мире АСМР-сообщества, то с технической точки зрения всё шагнуло многокилометровыми шагами далеко вперед. Сейчас практически любой ролик даже любительского уровня по качеству картинки и звука опережает высококлассное видео, снятое на заре становления АСМР.

Ну и, конечно, стало гораздо больше выбора. Сейчас каждый день можно выбирать из десятков новых видео. Честно говоря, я уже зажрался и, на ходу фильтруя прокручиваемый список, пропускаю большинство новинок, выбирая лишь самые сочные. К сожалению, бывают дни, когда выбирать то особо и не из чего. А иногда под вечер экран с подписками заполняется морем АСМР-контента на любимую тематику.

Касательно последних тенденций — не сказать, что АСМР вот прям весь скатился в эротику, а раньше было всё по теме. Это как с постепенным снижением количества и изменением состава одежды на женском теле на протяжении последних веков, изменяющееся в соответствии с развитием общественного мнения и технологическим развитием общемировой легкой промышленности.

Если подытожить, то какой эффект дало ежедневное прослушивание АСМР-роликов? В целом, переносить постоянные стрессовые нагрузки, с которыми сталкиваешься в реальной жизни, стало легче. Кроме того ненавязчивый легкий АСМР ускоряет творческий процесс, отделяя от внешнего мира и создавая приятную фоновую ауру.

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