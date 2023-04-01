Мой десятилетний опыт просмотра АСМР роликов на Youtube
Где-то во второй половине 2013 года я нарвался на ролик, посвященный сборке ПК. В нем миловидная женщина приятным голосом сопровождала весь процесс. Я стал изучать Youtube на предмет наличия подобных роликов, желательно на русском языке. И так обнаружил их, причем в довольно немалом количестве.
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Первоначально это были довольно незатейливые видео, снятые на бюджетные смартфоны. Главным недостатком было использование недорогих микрофонов, создающих сильных фоновый шум и слабо передающих весь спектр звуков.
АСМР сообществу на тот момент было от силы пару лет. Главной звездой являлась Евгемия Ли, которую хейтеры успешно прогнали до моего появления. Но сейчас на Youtube можно найти архив с ее роликами, которые, с поправкой на техническую составляющую, похожи на то, что снимают современные "асмртисты".
Далее шли годы постепенного улучшения картинки и звука в видео. Контент стал более разнообразным. От триггеров народ перешел на ролевые игры и звуки различных частей тела. Также все больше АСМР-блогеров начали демонстрировать свое лицо. Первоначально многие делали это лишь на половину, не показывая глаз, но впоследствии также перешли на полноформатность.
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В моих подписках накопилось почти три сотни различных русскоязычных каналов, посвященных АСМР. Большинство из них, к сожалению, заброшены авторами. На некоторых содержимое полностью удалено или оставлено лишь несколько роликов. Но иногда случаются чудеса, и блогер возвращается спустя много лет отсутствия.
Ближе к концу прошлого десятилетия АСМР-формат начал стремительно развиваться, и количество авторов многократно увеличилось. Качество видео также существенно выросло, во многом благодаря развитию техники Apple и распространению недорогих стереомикрофонов Zoom и Tascam. Кто-то даже раскошеливался на 3Dio.
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Просмотры стали расти стремительными темпами, как число подписчиков каналов. Тогда же зародились каналы топовых АСМР-блогеров "статысячников" и миллионеров. Они с первых шагов поставили цель создавать высококачественный контент, используя в том числе разнообразие света и фона.
С развитием онлайн-маркетплейсов АСМР начал подбираться к своему текущему состоянию. Теперь любой за копейки может купить себе и камеру, и кольцевую лампу, "обмазаться" RGB-лентами и воспроизводить мурашестые звуки на Fifine и всевозможные аналоги.
Кстати, я забыл про еще один легендарный микрофон — Blue Yeti. До пришествия "фифайнов" он был достаточно популярен у зажиточных зарубежных и русскоязычных асмр-артистов.
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Все вышесказанное касалось скорее технической составляющей АСМР. Теперь, открывая рандомное короткое видео восьмилетней давности, я вижу черный фон, параллельно с которым очень милая, судя по голосу, девушка приветствует зрителя, и говорит о том, что АСМР является хорошим способом расслабления и успокоения, и под него можно хорошо засыпать. Признаю, так и есть, много раз я просыпался запутанный в наушники, и при активации экрана смартфона на нем оставалась картинка из прослушанного АСМР-ролика.
Если говорить об отношении ко всему происходящему в мире АСМР-сообщества, то с технической точки зрения всё шагнуло многокилометровыми шагами далеко вперед. Сейчас практически любой ролик даже любительского уровня по качеству картинки и звука опережает высококлассное видео, снятое на заре становления АСМР.
Ну и, конечно, стало гораздо больше выбора. Сейчас каждый день можно выбирать из десятков новых видео. Честно говоря, я уже зажрался и, на ходу фильтруя прокручиваемый список, пропускаю большинство новинок, выбирая лишь самые сочные. К сожалению, бывают дни, когда выбирать то особо и не из чего. А иногда под вечер экран с подписками заполняется морем АСМР-контента на любимую тематику.
Касательно последних тенденций — не сказать, что АСМР вот прям весь скатился в эротику, а раньше было всё по теме. Это как с постепенным снижением количества и изменением состава одежды на женском теле на протяжении последних веков, изменяющееся в соответствии с развитием общественного мнения и технологическим развитием общемировой легкой промышленности.
Если подытожить, то какой эффект дало ежедневное прослушивание АСМР-роликов? В целом, переносить постоянные стрессовые нагрузки, с которыми сталкиваешься в реальной жизни, стало легче. Кроме того ненавязчивый легкий АСМР ускоряет творческий процесс, отделяя от внешнего мира и создавая приятную фоновую ауру.
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