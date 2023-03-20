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Нерушимые принципы сборки игрового ПК, актуальные во все времена

На чем следует делать упор при построении игровой сборки, и чего следует избегать
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Многие при сборке современного высокопроизводительного игрового ПК допускают кучу ошибок, приводящих к тому, что ПК начинает нещадно "тормозить". Неверно сконфигурированное оборудование также отрицательно влияет на эмоциональное состояние самого пользователя. Последний начинает задаваться вопросом, куда же ушли те деньги, что были потрачены на построение игровой "пекарни"?  А дело всё в том, что нужно разбираться в правильном подборе комплектующих.

Первое незыблемое правило, которое необходимо уяснить каждому — максимум средств из бюджета следует направлять на приобретение как можно более производительной видеокарты. Даже в ущерб другим критически важным комплектующим, таким как процессор и оперативная память. Но при этом без существенных перегибов, то есть выбирать желательно не самые "днищенские" компоненты, а минимально допустимые для запуска новейших топовых игр, и которые раскроют видеоускоритель.

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Чем мощнее видеокарта, тем больший FPS мы получим. Но, вместе с тем, при использовании слишком медленного процессора могут начаться просадки по минимальному фреймрейту, которые влияют на опыт геймплея гораздо сильнее, чем низкое количество кадров в секунду. Что касается оперативной памяти, то на первых порах можно взять ее впритык, чтобы игры могли нормально работать без подвисаний, но для этого требовалось бы закрытие всех открытых программ и выгрузка "жирных" фоновых процессов. Всё равно почти всегда игра запущена в полноэкранном режиме, и пользователь не взаимодействует с прочими приложениями.

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Второе правило правильной сборки ПК гласит, что не нужно брать железо с запасом под будущей апгрейд. Так мы сильно переплачиваем за то, чем на самом деле не будем пользоваться. То есть, например, не стоит зря тратить деньги на материнскую плату с более усиленным VRM, устанавливая в нее бюджетный процессор, и рассчитывая потом поменять последний на более быстрый. К тому моменту, когда это нужно будет делать, индустрия шагнет далеко вперед.

Даже более производительный, но уже устаревший CPU может проиграть новейшим бюджетным "камням", как по скорости работы, так и по энергопотреблению. Общая сумма затрат на покупку материнской платы с усиленным питанием и начального процессора, с последующей заменой его на другой, может превысить сумму, потраченную на последовательный переход между поколениями с использованием базовых плат и процессоров, поэтому экономически нецелесообразна.

Третий важный принцип заключается в настоятельном требовании установки двух одинаковых планок оперативной памяти, то есть одного объема, а, вообще, желательно, из одного комплекта. Общая стоимость сборки практически не увеличивается, но зато сильно растет FPS в играх из-за двукратного роста пропускной способности. Тактовая частота модулей должна быть быть максимально высокой, и, чтобы при этом соотношение "цена / производительность" оставалось оптимальным. Например, для DDR3 — это 1600 МГц, для DDR4 — 3200 Мгц, а для DDR5 уже скоро может стать 6400 МГц.

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И, наконец, последний ключевой принцип, являющийся столпом современного ПК-строения, гласит следующее: необходимо забыть о жестких дисках раз и навсегда, и использовать только накопители, построенные исключительно на электронных компонентах, без механических частей. На самом деле, именно дисковая подсистема является главным "тормозящим" элементом любого ПК.

Даже самая высокопроизводительная сборка с установленным в нее жестким диском в качестве системного начинает беспощадно "лагать". Поэтому смело отбрасываем этот архаизм и используем только SSD. Причем не важно, SATA или NVME, так как отклик системы даже на самом недорогом безбуферном SATA-SSD существенно быстрее, чем на самом быстром HDD, и не сильно отличается от такового при использовании дорогих NVME-SSD.

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Таким образом, соблюдая эти незыблемые правила можно не только снизить итоговую стоимость сборки игрового ПК, отказавшись от переплаты за ненужные функции, но и получить гораздо более приятную и плавную картинку в играх, потратив эти деньги на приобретение более производительных, важных для получения высокого FPS, комплектующих.

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ssd hdd видеокарта процессор оперативная память комплектующие твердотельный накопитель игровой пк жесткий диск
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