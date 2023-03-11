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В сеть утекли характеристики Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — Cortex-X4, LPDDR5, UFS 4.1 и Adreno 750
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Стали известны ключевые технические характеристики нового флагманского SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается, что он предложит значительные улучшения по сравнению со своим предшественником, Snapdragon 8 Gen 2, с точки зрения вычислительной мощности, графических возможностей и энергоэффективности.

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По разглашенной информации компоновка процессора грядущей новинки будет иметь конфигурацию 1+4+3, по сравнению с 1+5+2 в Snapdragon 8 Gen 2. То есть урезанию подвергнется количество энергоэффективных ядер, но зато добавится еще одно производительное ядро.

Предполагается, что основным ядром Snapdragon 8 в третьей генерации станет Cortex-X4, работающее на частоте 3,2 ГГц. Пять дополнительных быстрых ядер Cortex-A720 имеют частоту 3 ГГц. Оставшиеся два ядра Cortex-A520, работают частоте 2 ГГц.

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Среди прочих характеристик значатся интерфейс обмена данными UFS 4.1, оперативная память стандарта LPDDR5 со скоростью 7500 МТ/с, графический процессор Adreno 750 и модем Qualcomm X75 5G. Snapdragon 8 Gen 3 будет производиться по 3 нм техпроцессу с использованием передовых технологий на фабриках Samsung или TSMC.

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