Производительность выше, энергопотребление ниже

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Стали известны ключевые технические характеристики нового флагманского SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается, что он предложит значительные улучшения по сравнению со своим предшественником, Snapdragon 8 Gen 2, с точки зрения вычислительной мощности, графических возможностей и энергоэффективности.

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По разглашенной информации компоновка процессора грядущей новинки будет иметь конфигурацию 1+4+3, по сравнению с 1+5+2 в Snapdragon 8 Gen 2. То есть урезанию подвергнется количество энергоэффективных ядер, но зато добавится еще одно производительное ядро.

Предполагается, что основным ядром Snapdragon 8 в третьей генерации станет Cortex-X4, работающее на частоте 3,2 ГГц. Пять дополнительных быстрых ядер Cortex-A720 имеют частоту 3 ГГц. Оставшиеся два ядра Cortex-A520, работают частоте 2 ГГц.

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Среди прочих характеристик значатся интерфейс обмена данными UFS 4.1, оперативная память стандарта LPDDR5 со скоростью 7500 МТ/с, графический процессор Adreno 750 и модем Qualcomm X75 5G. Snapdragon 8 Gen 3 будет производиться по 3 нм техпроцессу с использованием передовых технологий на фабриках Samsung или TSMC.