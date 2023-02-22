По последней информации в линейке смартфонов iPhone 15 Pro произойдет увеличение объема оперативной памяти, что позволит повысить их производительность. В частности, говорится о том, что новинки получат прибавку в дополнительные 2 ГБ ОЗУ, таким образом суммарный объем RAM в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max / Ultra станет равен 8 ГБ.
реклама
К сожалению, iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут довольствоваться таким же количеством ГБ, как у их предшественников. Что более логично и дистанцирует более дорогие модели от базовых iPhone 15 (в текущей линейки все версии имеют 6 ГБ ОЗУ).
Единственное, что память в устройствах без приставки Pro / Ultra будет соответствовать стандарту LPDDR5, использующемся в настоящий момент во флагманских iPhone 14 Pro / Max, более быстрому, чем LPDDR4X, применяющаяся в простых iPhone 14 / Plus.
Впервые со времен выхода iPhone 12 Pro, имеющего 6 ГБ RAM, смартфоны от Apple получат апгрейд оперативной памяти. Это даст возможность размещать в ней больше открытых приложений и быстрее их запускать.