А ее, как известно, много не бывает

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

По последней информации в линейке смартфонов iPhone 15 Pro произойдет увеличение объема оперативной памяти, что позволит повысить их производительность. В частности, говорится о том, что новинки получат прибавку в дополнительные 2 ГБ ОЗУ, таким образом суммарный объем RAM в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max / Ultra станет равен 8 ГБ.

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К сожалению, iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут довольствоваться таким же количеством ГБ, как у их предшественников. Что более логично и дистанцирует более дорогие модели от базовых iPhone 15 (в текущей линейки все версии имеют 6 ГБ ОЗУ).

Единственное, что память в устройствах без приставки Pro / Ultra будет соответствовать стандарту LPDDR5, использующемся в настоящий момент во флагманских iPhone 14 Pro / Max, более быстрому, чем LPDDR4X, применяющаяся в простых iPhone 14 / Plus.

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Впервые со времен выхода iPhone 12 Pro, имеющего 6 ГБ RAM, смартфоны от Apple получат апгрейд оперативной памяти. Это даст возможность размещать в ней больше открытых приложений и быстрее их запускать.