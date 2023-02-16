Она показала вполне достойный результат

реклама

Несмотря на значительное снижение стоимости видеокарт, даже самые недорогие игровые решения по прежнему "далеки от народа". Вместе с тем вторичный рынок переполнен отличными предложениями по бросовым ценам.

И, хотя они не годятся для запуска тяжелых игр, менее требовательные онлайн-проекты им пока еще по силам. В качестве доказательства можно привести результаты замера игровой производительности GeForce GTX 750 Ti, место которой сейчас занимает GeForce GTX 1650.

Как видно, железных ветеранов сетевых баталий еще рано списывать со счетов. Они вполне еще способны обеспечить комфортный геймплей, пусть и на низких настройках графики. В конце-концов, в онлайн-играх последняя зачастую стоит далеко не на первом месте.

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Также можно добавить, что запись замеров производилась при помощи самой GeForce GTX 750 Ti, таким образом, к результатам можно смело прибавить пару-другую FPS. Или можно не прибавлять, если ваша система слабее, чем использовавшаяся в тестах, и включавшая в себя Core i5-10400F и два модуля DDR4-2666 CL16 по 8 ГБ.