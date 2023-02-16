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Несмотря на значительное снижение стоимости видеокарт, даже самые недорогие игровые решения по прежнему "далеки от народа". Вместе с тем вторичный рынок переполнен отличными предложениями по бросовым ценам.
И, хотя они не годятся для запуска тяжелых игр, менее требовательные онлайн-проекты им пока еще по силам. В качестве доказательства можно привести результаты замера игровой производительности GeForce GTX 750 Ti, место которой сейчас занимает GeForce GTX 1650.
Как видно, железных ветеранов сетевых баталий еще рано списывать со счетов. Они вполне еще способны обеспечить комфортный геймплей, пусть и на низких настройках графики. В конце-концов, в онлайн-играх последняя зачастую стоит далеко не на первом месте.
Также можно добавить, что запись замеров производилась при помощи самой GeForce GTX 750 Ti, таким образом, к результатам можно смело прибавить пару-другую FPS. Или можно не прибавлять, если ваша система слабее, чем использовавшаяся в тестах, и включавшая в себя Core i5-10400F и два модуля DDR4-2666 CL16 по 8 ГБ.