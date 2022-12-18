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Любому мыслящему человеку очевидно, что спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была неизбежной. Расцветший национализм, щедро подпитывающийся Западом под руководством правительства США, создавал прямую угрозу безопасности России.

Одна из основных проблем конфликта заключается в том, что физические границы стран не ограничивают четко границы народностей, таким образом в правой части Украины живет формально украинский народ, но он в большинстве своем тяготеет к российской культуре. Аналогично в левой части проживает население, испытывающее слабую братскую связанность с Россией, предпочитая говорить исключительно на украинском языке. Люди здесь более европеизированы, и в основном отсюда и проистекает злоба на РФ.

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Посреди этих двух противоборствующий сторон цветет та самая, настоящая Украина, которую воспевает восточно-европейский фольклор. Она соединяет в себе все лучшее от обоих миров, и представляет собой самый настоящий народ, который как некоторые предпочитают считать, и вовсе не существует.

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Однако, зачастую политическое устройство страны не в полной мере отражает чаяния народа. Так получается, что Украина, располагаясь между Западом и Россией, стала этаким рингом, где сражаются между собой эти два титана. Тот, кто сумеет продвинуть свои идеи в массы, получит контроль над страной, и если не продвинет свое влияние, то, хотя бы, отбросит враждебное.

Утопичный вариант развития событий, к сожалению, невозможен, ввиду свойств самого человека, и конфликты между людьми могут возникать просто на пустом месте. В текущей реальности вариант с перемещением всех несогласных к соответствующим сторонами тоже нереализуем, так как многие люди привязаны к своим домам, и не желают или не могут их покинуть.

Поскольку процесс европеизации Украины идет полным ходом, очевидно, что он будет распространяться с запада на восток страны, и к русскоязычному населению будут применяться различные меры воздействия, в том числе и насильственные, для того, чтобы сделать их мышление и поведение более свойственным западноевропейскому.

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Понятно, что Россия, которая противопоставляет себя Западу, не может с этим смириться, поэтому ей пришлось вступить с Украиной в противостояние, которое на самом деле является противоборством между российскими и западными ценностями. Вряд ли стоить говорить о том, что мы воюем со всем миром, так как мир на самом деле гораздо более разнообразен, и огромное количество других стран не желают вторжения Запада, и также будут защищать себя и свои ценности при его возникновении.

Кроме защиты "прессуемого" Украиной, родственного России, восточного населения соседней страны, главной задачей стало снижение градуса радикальной национализации множества украинцев, тянущейся из многолетнего неоднозначного отношения к ним со стороны советских органов власти во время существования СССР, особенно в ранний период.

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С последним в частности связано развитие украинского коллаборационизма и сотрудничество с Третьим рейхом. Современные ультраправые движения, представляемые, в частности, украинской политической организацией "Правый сектор", по всей видимости произрастают в том числе из-за, мягко говоря, недовольства, накопленного за годы нахождения Украины в стране Советов. Многие ее жители подливают масла в огонь, утверждая, что голодомор в Украине был спланирован советским правительством, хотя ясно, что это был общий провал системы снабжения продовольствием населения всего Советского Союза в 30-х годах.

Обида возникает от осознания того, что богатый хлебный край был вынужден выполнять план, приведший к массовому голоду. И, если бы Украина не была включена в СССР, а была бы отдельным самостоятельным государством, то такого бы не случилось. И пусть она могла бы стать просто источником ресурсов для Запада, но, по крайней мере, ее бы не коснулась политика советского режима.

Здесь проходит та самая мысль, что текущее положение — это результат непрерывного хода истории, включающий в себя множество переменных. Отдельный человек не в состоянии полностью его изменить, и является лишь участником или свидетелем событий. Всё, что происходит, имеет объяснение, а эмоциональный и моральный контекст, отчасти являющийся катализатором событий, относителен для каждой из сторон.