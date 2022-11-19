СВО продолжается, и Украина начала посягать на самое ценное — жизни российских детей. Сообщается, что неонацисты разбрасывают мины-лепестки вдоль границы с Белгородской областью, и уже есть случай подрыва ребенка, в результате которого последний лишился кисти руки.
реклама
В связи с этим экстренно были приняты меры по недопущению подобного в будущем. Новая методика, разработанная региональным Инстутитом развития образования, подоразумевает проведение в дошкольных учреждениях занятий, на которых дети должны научиться отличать мины от других предметов. В специальных книжках-раскрасках ученики будут закрашивать найденную мину, раскрашивать предметы, в которых нельзя ее спрятать и так далее.
"Блокнот безопасности дошкольника" в стихотворной форме объясняет правила поведения при прогулках:
"Под ноги смотри, если быстро шагаешь, Ведь то, что укрыто в траве ты не знаешь! Внимание! Мины там могут скрываться, Их стоит тебе, как огня опасаться. Без взрослых не стоит бродить по округе, С собакой гулять или мчаться к подруге, Про парк или лес ненадолго забудь! И только со взрослым прокладывай путь!"