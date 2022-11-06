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Согласно статитстике whattomine, GeForce RTX 4090 является единственной видеокартой, способной  в настоящий момент приносить хоть какую-то прибыль. Но, несмотря на это, доходность новейшего GPU на архитектуре Ada Lovelace оставляет желать лучшего.

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Так, популярный ресурс для майнинга криптовалют, на лету конвертирующий добытое напрямую в Биткоины, Nicehash демонстрирует, что прибыль, которую можно получить с помощью самой мощной видеокарты на планете, составляет лишь жалкие ~ 6 рублей в день.


Разумеется при расчетах учитывалась стоимость электроэнергии, иначе они получились бы не совсем корректными и не отражали реальной картины. Самое дорогое электричество (без учета Дальнего Востока) зафиксировано в Москве, цена которого составляет 6,28 руб. / кВт, а самое низкое — в Иркутской области с ценой в 1,27 руб / кВт, следовательно, средняя стоимость электроэнергии равна приблизительно 3,8 руб. / кВт. И, если в Восточной Сибири майнинг может хоть как-то существовать, то в центральных регионах он полностью и безоговорочно вымер.

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3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

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#nvidia #майнинг #geforce #rtx 4090 #nicehash
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