Отличная возможность приобрести видеокарту со значительной скидкой

Криптовечеринка закончилась, и надежды майнеров на возвращение прежних доходов окончательно рухнули. Ни о какой баснословной прибыли из воздуха речи уже не идет. Поэтому продолжается великий исход видеокарт на вторичный рынок, стоимость которых стремительно снижается.

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Так Radeon RX 570 на 8 гигабайт, которой достаточно для запуска любых современных игр, теперь стоит всего 5000 рублей. Просто-таки какой-то аттракцион невиданной щедрости! Именитый производитель, скоростной GPU, большой объем памяти, приличная система охлаждения и сверхнизкая цена — идеальное комбо для экономного геймера.

Цена сверхпопулярной у любителей "зелени" GeForce GTX 1660 Super вплотную приблизилась к планке в 10 тысяч рублей. На этом уровне совсем недавно располагалась GeForce GTX 1060 на 6 ГБ, которая "уехала" еще ниже. В период "криптовалютной лихорадки" GTX 1660 Super были очень востребованы за счет хорошего соотношения "кол-во хэшей на ватт", в результате чего их стоимость в магазинах доходила до 60000 рублей. На данный момент мы имеем более чем пятикратное падение с момента покупки.

Конкурент GeForce RTX 3060 — Radeon RX 6600, "спикировал" к 15500 рублям. FullHD-гейминг на ультра настройках графики отныне доступен на видеокарте за 1 МРОТ. А ведь когда-то было невозможно даже представить нечто подобное.

Топовое графическое решение в лице GeForce RTX 3070 также сильно подешевело. Стоимость видеокарты, относительно установленной в пик бума майнинга, "похудела" на сто тысяч рублей. В этот промежуток сейчас можно уложить несколько неплохих сборок ПК.

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Очевидно, что это далеко не конец падения, и нас еще ждут RTX 3080 Ti по 20 тысяч рублей — то, о чем давно мечтали геймеры. Но, вероятно, даже столь низкая цена их не заинтересует, так как конкуренция на б/у рынке растет, поэтому и 10 тысяч рублей за RTX 3090 Ti — не такой уж утопический сценарий.