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ТОП-5 причин, почему не стоит покупать видеокарты NVIDIA

Во все времена люди старались приобретать видеокарты от "Хуанг и Ко", так как считалось, что они лучше. Но потом они узнали правду...
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Введение

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NVIDIA Corporation всегда считалась эталоном в мире видеокарт, подобно Apple в мире смартфонов. Все всегда желали приобрести только видеокарту от "зеленых", потому что это считалось круто. Даже сам лидер NVIDIA, Дженсен Хуанг, поддерживает данный тренд ношением кожаной куртки на официальных мероприятиях.

"Кожанка" у нас символизирует криминальный бизнес 90-х, когда её носили многие представители теневого сектора экономики. Поскольку значительная доля видеокарт NVIDIA продается в РФ, внесение этакого налета бандитской романтики способствует росту авторитета компании в глазах потенциального покупателя, и, как следствие, повышению продаж.

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Дженсен Хуанг любит "перетереть" за видеокарты, при этом раскидываясь "кричащими" графиками с многократным превосходством текущего поколения над предыдущим, таким образом, пуская пыль в глаза неокрепшим умам потребителей, а также, фактически, обманом инвесторов.

"Отвечать за базар" перед последними он не привык, так как, во-первых, те понимают, что после "наезда" на "пахана", гендиректор NVIDIA мгновенно утратит свой бандитский образ, что, в конечном счете, не лучшим образом повлияет на стоимость акций. А во-вторых, инвесторы видят, что ловкие фокусы "зеленого шулера" действительно способствуют увеличению капитализации  компании.

Раскрученный имидж привел к тому, что у приверженцев марки развился безусловный рефлекс на продукцию NVIDIA. Адепты готовы "с пеной у рта" доказывать, почему нужно покупать именно "Нвидию". В таких обстоятельствах компания начала в открытую урезать функционал видеокарт для снижения издержек и повышения прибыли.

Таким образом на рынке сложилась парадоксальная ситуация: пользователи предпочитают более худшие и дорогие видеокарты, игнорируя конкурента, предлагающего гораздо более привлекательный по характеристикам продукт за гораздо меньшую цену.

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1. Меньший объем памяти

Есть известная поговорка "кашу маслом не испортишь". То же самое можно сказать и про память, чем её больше, тем лучше. Видеокарты с бóльшим объемом гораздо дольше остаются актуальными, так как позволяют "тянуть" игры даже спустя десятилетия.

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Это в большей степени относится к топовым GPU, так как бюджетные "сдуваются" гораздо раньше из-за слабой производительности. Для примера можно взять двух прямых конкурентов: GeForce GTX 780 и Radeon R9 390. Первая с её жалкими 3 ГБ уже давно не позволяет выставить качество текстур хотя бы в среднее значение. Вторая же обладает внушительными для того времени 8 ГБ памяти, что и сейчас смотрится отлично, учитывая, что топовые чипы RTX 3000-ой серии комплектуются всё тем же объемом 8 ГБ, который у "красных" был много лет назад.

R9 390, в отличие от своей соперницы, может не только в "ультра-текстуры", но и в многократное сглаживание и другие опции, а также дает возможность насладиться разрешением 2K, и, во многих случаях, даже 4К. Причем устаревающий GPU здесь не проблема, так как технология FSR нивелирует снижение фреймрейта, и упор идёт конкретно на кол-во распаянных банков.


2. Малый срок поддержки



По аналогии с тем, как производители ламп изначально закладывают в них малый срок службы, NVIDIA также не позволяет геймерам долго сидеть на одной видеокарте. В идеале она должна меняться каждое поколение. Поэтому компания идет на различные ухищрения, незаметные простому обывателю, но которые являются абсолютным неуважением к "разбирающейся" части ПК-сообщества.

Лучше всего это заметно по платформе Linux, которая стремительно осваивает игровой рынок. Вышедшая более десяти лет назад линейка Radeon HD 7000 до сих пор поддерживается актуальной версией ОС Ubuntu 20.04. Но, самое интересное, данные видеокарты совершенно спокойно переваривают Vulkan API, то есть можно "погонять" Лару Крофт по гробницам с комфортным FPS на видеокарте десятилетней давности в Linux!

В прошлом году NVIDIA прекратила поддержку GPU Kepler и старше в Linux. Обладателям GeForce GTX 700, гораздо более свежих, чем HD 7000, фактически плюнули в лицо. Даже заметно более "дохлые" GTX 750 / Ti, базирующаяся на архитектуре Maxwell, и те еще живут.

Кроме прочего, "зеленые" славятся замедлением своих чипов с каждым новым драйвером. В противоположность этому, компания AMD, наоборот, постоянно оттачивает свое ПО. Да так, что некогда равная по скорости с GTX 1050 Ti, RX 570, теперь превосходит последнюю более чем в два раза, зачастую обходя GTX 1060, и даже приближаясь к результатам GTX 1070.


3. Дороже при том же FPS



За всё время существования конкуренции между NVIDIA и AMD, видеокарты Radeon почти всегда предлагали существенно больше FPS за каждый уплаченный рубль. А там, где устанавливался паритет, перевес в сторону AMD шел уже за счет наличия более производительной системы охлаждения.

Можно вспомнить знаменитую серию GeForce FX, вышедшую в далеком 2003-м году, пожалуй, самую провальную за всю историю NVIDIA. Наспех слепленные GPU не смогли противостоять натиску Radeon 9000-й серии, которые, к тому же,  еще и превосходно разгонялись. Апофеозом абсурда стало то, что самый младший чип предыдущей линейки, GeForce 4 Ti 4200, обходил модели младшего и среднего сегмента GeForce FX.

Легендарная Radeon 4850 в свое время просто уничтожила GeForce 9800 GT. Хотя оба кристалла вышли примерно в одно время, представитель команды "красных" превосходил "атлета" команды "зеленых" на внушительные 20-50%. И этот список можно продолжать еще долго.

Даже в этом поколении тенденция сохранилась. Любой может убедиться, что Radeon RX 6600 является наилучшей покупкой по соотношению цена / производительность. Об этом говорят все тесты производительности, коих сейчас тысячи, как в текстовом, так и в видеоформатах.


4. Закрытые технологии




NVIDIA никогда не была повернута к разработчикам лицом. Так, широко известный в узких кругах, Линус Торвальдс, даже выразил свое мнение по этому поводу показом среднего пальца в сторону корпорации зла. Практически все технологии, разработанные NVIDIA, представляют собой закрытый "черный ящик" с четко определенными функциями, без возможности видоизменить их под свои требования.

В противовес этому корпорация добра — AMD, не только создавала открытые технологии, но и делала это в тесной кооперации с теми или иными сообществами, для которых данная технология создавалась. Так родился знаменитый конкурент DirectX — API Vulkan, полный исходный код которого доступен всем желающим. Без "вулкана" было бы невозможно создание мобильных игр AAA-класса с графикой, как на ПК.

Самый существенным отличием AMD от NVIDIA является наличие у первой полностью открытого тулкита GPUOpen. Он включает в себя на 100% открытые драйверы GPU, программные пакеты с реализацией технологии FSR, машинного  обучения Radeon ML и прочих.

Сложно представить что-либо подобное у NVIDIA. Кстати, считается, что именно недавние "сливы" большого количества исходных кодов привели к полной разблокировке видеокарт с LHR. У AMD же, как известно, никаких блокировок нет изначально.


5. Отставание от конкурентов



Из предыдущего пункта плавно вытекает последний: NVIDIA уступает конкуренту звание "локомотива прогресса", поскольку именно союз AMD-ATI придумал большинство технологий, задействованных в играх и рабочих приложениях.

До поглощения AMD, ATI Technologies выпустила видеокарту Radeon 8500 All-In-Wonder, в которой присутствовал встроенный аналоговый теле и радио-тюнер. На тот период аналоговое видео было достаточно распространено, и с такой картой можно было записывать "Дом-2" прямо на жесткий диск, не отрываясь от просмотра.

Самая быстрая видеокарта для слота AGP — Radeon HD 3850, также дело рук ATI. NVIDIA не стала поддерживать устаревшие платформы с AGP и выпускать для них новые чипы, безжалостно бросив пользователей на произвол судьбы.

Первый графический процессор с поддержкой DirectX11 также выпустила не NVIDIA. Покупателям мощных GeForce 200-й серии пришлось массово "сливать" свои сокровища за гроши, так как в GeForce 200 была доступна только версия DirectX 10.1, а новые игры начали требовать поддержку DirectX 11 в обязательном порядке.


Заключение



Вот мы и развеяли миф об элитарности видеокарт NVIDIA и их владельцах. "Помпа" неприкасаемости на деле оборачивается "пшиком". Жаль только, что фанаты из зеленого лагеря слишком поздно осознают, что их обвели вокруг пальца. Но, все же стоит похвалить их за настойчивость, так как далеко не каждый осмелится годами терпеть выходки "куртки" за свои же кровные. Так что стоить десять раз подумать, прежде чем сделать выбор в пользу коробки с логотипом глаза.

Вот уже скоро на прилавках появятся новинки в лице RTX 4000-й серии. И первые изображения RTX 4090 вселяют надежду на то, что ситуация начинает постепенно исправляться. Как минимум, на данный момент NVIDIA  лидирует в дисциплине "персональный отопитель".

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нет не знал. А свои фантазии можешь оставить при себе ушлепок свиноматка )))
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