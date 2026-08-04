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Razg0n_blog
По статистике Steam большинство геймеров перешли на GPU с 16 ГБ VRAM и 8-ядерные CPU
Популярность GPU с 16 ГБ видеопамяти и процессоров с 8 ядрами растет из-за роста системных требований игр
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Платформа Steam опубликовала очередное обновление статистики аппаратного обеспечения геймеров, которая собирается ежемесячно. Цифры на начало августа показывают, что геймеры всё активнее отказываются от ранее популярных GPU с 8 ГБ VRAM и массово мигрируют на модели с 16 ГБ памяти.

Как заметили в WCCFtech, в последние несколько лет наблюдается тенденция к росту объема видеопамяти, поскольку 8-гигабайтные карты начали ограничивать производительность в ресурсоемких играх. Современные тайтлы накладывают жесткие требования к железу, чем пользуется AMD, указывая на преимущество своих GPU в виде повышенного количества VRAM.

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Таблица Steam Survey показывает, что видеокарты на 16 ГБ присутствуют в системных блоках у 25,9% геймеров. В то же время модели на 8 ГБ теряют позиции и теперь имеются лишь у 25,32% игроков. Перевес GPU с 16 ГБ VRAM наблюдается в статистике Steam впервые. И, вероятно, ситуация будет укрепляться, учитывая постоянный рост популярности емких видеоадаптеров в течение предыдущих нескольких месяцев.

Одновременно с этим фиксируется переход пользователей с 6-ядерных процессоров на 8-ядерные. Долгое время доля первых была стабильно выше, но различные факторы, включая рост доступности мощных CPU, привели к вытеснению бывших фаворитов. Конечно, как и в случае с GPU, разница тут невелика, но важны не абсолютные цифры, а заданный вектор, по которому будет двигаться индустрия.

Впрочем, несмотря на апгрейд по процессорам и видеокартам, статистика Steam также демонстрирует прибавку доли систем с 8 ГБ оперативной памяти из-за дефицита на рынке ОЗУ. Производители вынуждены экономить на RAM, так как в противном случае конечная стоимость ПК заметно возрастает.

Но даже в текущих условиях геймеры все же находят возможности для обновления, что видно по приросту показателей конфигураций с 32+ ГБ памяти.

#видеокарты #steam #статистика #vram
Источник: wccftech.com
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