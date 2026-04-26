Это заметно подтянуло финансовые показатели Intel

Как известно, в недавно опубликованном финансовом отчете Intel был отражен неожиданный для многих рост ее рентабельности. Сама компания указала, что данный успех по крайней мере частично связан с повышением продаж дефектных процессоров.

Технический аналитик Бен Баджарин сообщил в X, что получил пояснительные комментарии от отдела по связям с инвесторами Intel. В них говорится о существенном приросте прибыли, которую вендор получает от продаж бракованных или имеющих низкую производительность CPU.

Финансовые результаты первого квартала оказались выше ожиданий. Прогнозируемая выручка в 12,36 млрд долларов была перебита на 1,24 млрд, а валовая прибыль без учета разовых доходов достигла отметки в 41% при предполагаемых 34,5%. Кроме того, прибыль на акцию составила внушительные 3000%. Всё это подтолкнуло аналитиков к мысли о том, что прирост связан с дефектными чипами.

Чипы, вырезанные с края кремниевой пластины, обычно имеют более низкое качество и больше дефектов по сравнению с теми, которые были получены с центральной части. И, вместо того, чтобы утилизировать данные CPU, Intel перемаркировывает их в менее производительные модели для продажи по более низкой цене.

Некоторые чипы с краев пластины могут даже не пройти этот отбор. В обычной ситуации они бы, вероятно, отправились в утилизацию, но, как сообщает Баджарин, в текущих условиях тотального дефицита микросхем клиенты не проявляют излишней избирательности и начинают сметать всё подряд.

Таким образом, прирост выручки Intel связан не столько с расширением и усовершенствованием производства, сколько с ростом реализации бракованных полупроводниковых кристаллов. Сегмент ИИ продолжает стремительно поглощать мировые вычислительные мощности, оставляя небольшим участникам рынка меньше возможностей и фактически вынуждая их выбирать оставшееся.