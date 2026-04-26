Razg0n_blog
Клиенты стали покупать больше дефектных CPU Intel из-за массового роста спроса на процессоры
Это заметно подтянуло финансовые показатели Intel

Как известно, в недавно опубликованном финансовом отчете Intel был отражен неожиданный для многих рост ее рентабельности. Сама компания указала, что данный успех по крайней мере частично связан с повышением продаж дефектных процессоров.

Технический аналитик Бен Баджарин сообщил в X, что получил пояснительные комментарии от отдела по связям с инвесторами Intel. В них говорится о существенном приросте прибыли, которую вендор получает от продаж бракованных или имеющих низкую производительность CPU.

Финансовые результаты первого квартала оказались выше ожиданий. Прогнозируемая выручка в 12,36 млрд  долларов была перебита на 1,24 млрд, а валовая прибыль без учета разовых доходов достигла отметки в 41% при предполагаемых 34,5%. Кроме того, прибыль на акцию составила внушительные 3000%. Всё это подтолкнуло аналитиков к мысли о том, что прирост связан с дефектными чипами.

Чипы, вырезанные с края кремниевой пластины, обычно имеют более низкое качество и больше дефектов по сравнению с теми, которые были получены с центральной части. И, вместо того, чтобы утилизировать данные CPU, Intel перемаркировывает их в менее производительные модели для продажи по более низкой цене.

Некоторые чипы с краев пластины могут даже не пройти этот отбор. В обычной ситуации они бы, вероятно, отправились в утилизацию, но, как сообщает Баджарин, в текущих условиях тотального дефицита микросхем клиенты не проявляют излишней избирательности и начинают сметать всё подряд.

Таким образом, прирост выручки Intel связан не столько с расширением и усовершенствованием производства, сколько с ростом реализации бракованных полупроводниковых кристаллов. Сегмент ИИ продолжает стремительно поглощать мировые вычислительные мощности, оставляя небольшим участникам рынка меньше возможностей и фактически вынуждая их выбирать оставшееся.

#intel #процессор #cpu
Источник: tomshardware.com
Популярные новости

Учёные смоделировали плотину между Аляской и РФ как способ замедлить коллапс атлантических течений
3
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
5
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
8
Zenless Zone Zero от HoYoverse появится в Steam во втором квартале 2026 года
+
Суд рассмотрит иск Маска на $134 миллиарда к OpenAI
+
Крупнейшая в России фабрика мороженого открылась в Саратовской области
+
Netflix выпустил остросюжетный триллер «Апекс» с Шарлиз Терон и Тароном Эджертоном
+
Биографический фильм о Майкле Джексоне бьет рекорды проката
+
Prime Video закрывает сериал «Поколение V» после двух сезонов
+
Депутат Свинцов: Мессенджер МАКС обошёл Telegram по числу пользователей в России
10
Мессенджер XChat от Илона Маска дебютировал в магазине Apple AppStore
+
Вышло крупнейшее обновление Crimson Desert — патч 1.04 с новыми режимами и улучшениями
1
В России пользователи мобильного интернета столкнулись с проблемой загрузки сайтов
4
Россия всего за три дня провела два успешных космических запуска
4
От невероятной жары до мощных ливней: надвигающийся Эль‑Ниньо может перекроить лето 2026 года
1
Европейское космическое агентство представило первую модель космического самолёта Space Rider
+
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-12400F и GTX 1050 Ti в Crimson Desert и ряде других игр
4
Intel перестраивает план развития игровых ПК ради конкуренции с AMD X3D
3
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
28
Представленный недавно чип AMD Ryzen 9 9950X3D2 опередил все процессоры Intel по продажам на Amazon
+

Популярные статьи

Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
2
«Не входить», «Смертельно прекрасна», «Куколка»: краткий обзор фильмов
+
Товар или услуга – почему Stop Killing Games самое важное игровое событие десятилетия
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
+

Сейчас обсуждают

Konni
21:09
уууу, как все запущено. Самостоятельно агрументировать ты не можешь и полагаешься на помощь стохаистического попугайчика. 1. Да, ИИ может аргументировать за что угодно, если правильно задать промпт....
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Konni
20:53
"Предлагает испортить дорогостоящее железо". "Испортить". Но ты же сам утверждаешь что сверлить отверстия - безопасно. И даже твой же стохаистический попугайчик такое же писал. И даже твой же стоха...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Vito Vago
20:53
Никаких ВЛОЖЕНИЙ; только оружие...
Венеция тонет — ни один план спасения не сохранит город в нынешнем виде
Waramagedon
20:49
жди лучше ТЦК
В мессенджере МАКС скоро появятся комментарии, истории и опросы
Hard-Workshop
20:44
Похоже, у хейтеров ложь, буллинг и софизм текут в крови... Ну что же, тут остаётся только подать жалобу и умыть руки. Пусть тратят время на создание новых фейковых аккаунтов, иначе этот поток глупого ...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Алисия Степс
20:32
Ничесе, боты научились поиск по картинке делать, мне ждать ФСБ у порога? ох я порочная
В мессенджере МАКС скоро появятся комментарии, истории и опросы
Hard-Workshop
20:31
Похоже, аккаунт под ником «Konni» готов выставлять хейтеров на посмешище до последнего, иначе не объяснить его зацикленность, некомпетентность, неумение читать и понимать прочитанное, а также бесконеч...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Konni
20:31
Что чимбал, совсем не в состоянии отвечать своими мозгами? Ты давай, весь промпт покажи. А то я тоже знаю как заставить ИИ агрументировать за все что угодно. Где шесть тысяч скачиваний твоих поделий?...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Phantom Lord
20:23
Ты не только слепой, а ещё до каждой фразы и до каждой цифры лазиешь тут домахиваешься до всех. ...Да и то, чтобы запустить первую игру - нужно ряд манипуляций произвести, включая обход требования VRS...
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
Phantom Lord
20:21
Ты заголовок статьи читал или чисто случайно сюда попал? Windows 11 vs CachyOs ни о чём не говорит? Речь в статье об открытом и закрытом АPI для игр и разнице фпс на конкретной ВК. А ты домахался до в...
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter