Как известно, на прошлой конференции WWDC компания Apple представила новый визуальный стиль Liquid Glass и в дальнейшем интегрировала его во все свои операционные системы. Пока конкуренты массово осваивали искусственный интеллект, купертиновцы решили не бежать впереди паровоза, а занялись апдейтом того, с чем пользователь непосредственно взаимодействует.

Как это часто бывает, новый язык дизайна пришелся по вкусу далеко не всем фанатам яблочной экосистемы. Часть восприняла Liquid Glass в штыки, требуя в срочном порядке отменить его и вернуться к старому доброму интерфейсу.

По всей видимости, данная категория пользователей будет разочарована новостью о том, что Apple не только не отказывается от "жидкого стекла", но и намерена масштабировать его присутствие в своем ПО и планомерно заниматься его улучшением.

Известный обозреватель Марк Гурман пишет, что Apple ни в коем случае не станет откатывать Liquid Glass, поскольку это как минимум потребует много времени. Впервые данный стиль появился в visionOS, которая разрабатывалась за несколько лет до своего анонса в 2024 году, и отказ от него занял бы годы работы, что неприемлемо для Apple. Руководство внутри компании и дизайнеры в едином порыве поддержали инновацию, и нет ни одного доказательства того, что кто-либо выступил против.

Хотя на iPhone и iPad Liquid Glass выглядит хорошо, Гурман соглашается с тезисом о необходимости допиливания его для Mac и Apple Watch. По всей видимости, нас ждет постепенный процесс апгрейда визуальной составляющей операционных систем от Apple по аналогии с тем, как это происходило после выхода iOS 7.