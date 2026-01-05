Они выполнены преимущественно в белом цвете

Компания Micro-Star International презентовала на выставке CES 2026 новую линейку своих продуктов под названием PRO MAX. Она включает в себя мониторы, готовые системные блоки, мини-ПК, а также, разумеется, компьютерные комплектующие.

По словам производителя, линейка PRO MAX ориентирована на профессиональные задачи, например, обработку изображений и работу с большими объемами данных. Так, материнская MSI PRO MAX X870-E A WIFI обладает современными опциями, которые запрашивают многие пользователи — это порт LAN 5G и WIFI 7, а также разъем USB со скоростью 40 Гбит/с.

Что касается блоков питания, то новая модель MSI PRO MAX 1000PL располагает платиновым сертификатом, разъемом 12V-2x6 и соответствует стандарту EU ErP Lot 3. Последний предполагает повышенную экономичность устройства в режиме ожидания.

Идущий далее корпус PRO MAX 030 позволяет размещать материнские платы в форм-факторах ATX и Micro-ATX, а также устанавливать готовые системы жидкостного охлаждения длиной до 360 мм. Кроме того, на фронтальной части корпуса можно обнаружить порт USB-C со скоростью 20 ГБит/с.

В дополнение к остальным комплектующим MSI представила СЖО PRO MAX M15 360. Ее особенностью является наличие дисплея для мониторинга температуры.

К сожалению, компания не поделилась сведениями относительно цен и сроков выхода.