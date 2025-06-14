Так как выгоднее выпускать микросхемы для более современных стандартов RAM

Последний крупный игрок на рынке чипов для оперативной памяти Micron заявил о сворачивании производства микросхем типа DDR4, следуя за Samsung и SK Hynix, которые ранее также значительно снизили объемы выпуска. В результате инициатива переходит к более мелким компаниям, предложение сжимается еще сильнее, а цены вскоре могут пойти вверх.

Micron, Samsung и SK Hynix наблюдают снижение спроса на DDR4 и рост популярности DDR5, LPDDR5 и HBM. Прибыль от продаж устаревшей RAM падает, а выручка от новой, наоборот, повышается.

Для удовлетворения растущего спроса компании переориентируют мощности на производство DDR5, в результате чего в ближайшие месяцы DDR4 на конвейере будет полностью заменена более новым стандартом ОЗУ. Хотя еще некоторое время Micron продолжит выпускать микросхемы для DDR4, до конца года объемы их производства значительно снизятся.

Китайские и тайваньские компании, такие как CXMT (ChangXin Memory Technologies), Winbond и Nanya продолжат поставлять на рынок микросхемы после того, как гиганты индустрии покинут его. Главный коммерческий директор Micron Сумит Садана ожидает, что после ухода большой троицы будет непросто удовлетворить имеющийся спрос на микросхемы для DDR4.

В мире существует огромное множество систем, совместимых с устаревшей RAM, и снижение поставок может привести к росту цен на DDR4 до той степени, что она станет дороже, чем DDR5 и LPDDR5.