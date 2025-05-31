У него будет тот же процессор и объем оперативной памяти, что и у предшественника.

Не так давно появилась информация о том, что новинка получит более крупный, чем у предшественника, дисплей — 6,3" против 6,1". С учетом данного улучшения многие могли бы ожидать появления в iPhone 17 еще больше новых функций.

К сожалению, Apple придется разочаровать пользователей, так как это, пожалуй, все улучшения, что прибудут в iPhone 17. Как сообщает аналитик GF Securities Джефф Пу, новая модель "яблочного" смартфона получит тот же самый процессор Apple A18, какой присутствует в iPhone 16. Кроме того, он будет иметь тот же объем оперативной памяти в 8 ГБ.

Таким образом, суммируя все плюсы, на выходе iPhone 17 получится просто чуть более увеличенным в размерах iPhone 16. Вместе с тем прочие модели 17-й линейки будут гораздо лучше проапгрейжены: в них интегрируют SoC Apple A19 и 12 ГБ RAM. Ранее говорилось, что базовому iPhone 17 могут дать в 1,5 раза больше ОЗУ, но в итоге от реализации данной идеи отказались.

В результате iPhone 17 получится минорным обновлением относительно iPhone 16. Наличие в нем того же самого процессора, что у iPhone 16, вряд ли будет способствовать его популярности. Возможно, Apple сделала данный шаг целенаправленно с целью повысить привлекательность iPhone 17 Air, Pro и Pro Max и увеличить их продажи.