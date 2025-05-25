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Razg0n
Выпуск флагманской видеокарты Intel Arc B770 запланирован на 4-й квартал 2025 года
Она даст возможность Intel конкурировать с NVIDIA и AMD не только в массовом сегменте.

Несмотря на скептическое отношение некоторых участников компьютерного сообщества к планам Intel любыми путями добиться выпуска топовой Arc B770, компания не сбавляет темпов и упорно идет вперед к намеченной цели.

Если ранее даже приблизительные сроки релиза видеокарты не были определены, то теперь известно, что её выход запланирован на четвертый квартал 2025 года. Хотя точная дата может быть сдвинута по мере завершения тестирования и производства GPU.

К сожалению, характеристики Arc B770 все еще не указываются, но одно известно точно — графический ускоритель предложит большее, чем у Arc B580, количество потоковых процессоров, более широкую шину памяти и увеличенный объем VRAM.

В результате Intel сможет ворваться в сегмент предтоповых решений и конкурировать не только со средне-бюджетными GPU, но и с более производительными. Что касается цен, то по прогнозам экспертов Arc B770, вероятно, будет стоить около $400.

Это помещает её между GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4070 или где-то на уровень Radeon RX 7700 XT. Впрочем, по мере изменений на рынке видеокарт, ситуация с MSRP Arc B770 может измениться.

Энтузиасты беспокоятся, что новинка от Intel может "опоздать на бал" и с трудом вписаться в текущую иерархию графических ускорителей, расширенную с приходом GeForce RTX 5000 и Radeon RX 9000 среднего ценового диапазона. В результате Arc B770 может уступить GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT, не только по производительности, но и по уровню энергопотребления, который предварительно оценивается в 250 Вт.

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#intel #видеокарта #b770
Источник: guru3d.com
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