Вычисления на устаревших графических ускорителях в будущей мажорной версии CUDA Toolkit будут недоступны

Эпоха графических ускорителей, вышедших до эры RTX, подходит к концу не только в сфере ПК-гейминга, но и в сегменте вычислений на GPU. Компания NVIDIA заявила о прекращении поддержки архитектур Maxwell 1.0 и 2.0, Pascal и Volta в следующей версии CUDA под индексом 13.

Таким образом, последним выпуском для них является CUDA 12.X. Это означает, что профессионалам и энтузиастам, которые имеют в пользовании перечисленные устаревшие GPU, стоит рассмотреть возможность перехода на более новое железо, до того, как выйдет обновленная версия программного инструментария.

NVIDIA можно понять, поскольку древние графические процессоры не удовлетворяют современным требованиям. С их помощью невозможно решать сложные задачи, связанные с ИИ, рендерингом в реальном времени и обработкой больших данных.

Впрочем, это не вызывает удивления, учитывая тот факт, что самый новый из обозначенных GPU в лице GV100 вышел более 7 лет назад. А с момента появления Maxwell 1-го поколения, поддерживаемого CUDA 12, миновало более 11 лет.

Глобально завершение поддержки будет означать сворачивание масштабного использования популярной линейки GeForce GTX 1000-й серии не только в играх, но и в различных приложениях, которые задействуют CUDA. В текущих реалиях архитектура Pascal уже не может показывать достаточную производительность вычислений, так что вероятно большинство пользователей уже мигрировало на более свежие решения.