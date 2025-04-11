Новая мода в сфере питания видеокарт коснулась бюджетных моделей

Ресурс VideoCardz.com поделился данными касательно видеокарт MSI GeForce RTX 5060 Ti. Ожидается, что они получат 16-контактный разъем питания. Как считают в Tom's Hardware, для 180-ваттной GeForce RTX 5060 Ti это перебор.

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Одного 150-ваттного 8-контактного разъема было бы более чем достаточно, поскольку оставшуюся мощность можно получить через разъем PCI-E. При сложении 75 и 150 Вт получается 225 Вт, чего хватило бы даже для разгона с повышением значения Power Limit.

К сожалению, на рендерах не представляется возможным определить, к какому типу относится 16-пиновый коннектор, 12VHPWR или 12V-2x6. Но в Tom's Hardware считают, что более вероятен второй вариант. И все же не совсем ясно, зачем MSI решила наделить маломощную GeForce RTX 5060 Ti разъемом 12V-2x6, ведь она не использует и трети от его максимальных 600 Вт.

Возможно, это было совершено при переделке дизайна печатной платы GeForce RTX 4060 Ti. Ответственные за разработку решили сразу впаять 16-пиновый штекер для соответствия современным стандартам. Хотя в данном случае нет особой разницы, установлен 12V-2x6 или 8-pin, так как к видеокарте все равно и так и так идет один кабель.

MSI оснастила разъемом 12V-2x6 модели GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio в черном и белом исполнении, а также двухвентиляторную GeForce RTX 5060 Ti Gaming. Более доступная GeForce RTX 5060 Ti Inspire 2X получила привычный 8-пиновый коннектор.