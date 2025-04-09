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Razg0n
GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ может оказаться на 16% дешевле GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ
NVIDIA обрадовала ПК-игроков одновременно и приростом производительности, и более низкими ценами

Геймеры всего мира с нетерпением ожидают выхода бюджетных графических ускорителей GeForce RTX 5060 Ti на 8 и 16 ГБ. Ранее сообщалось, что они будут стоить также, как и предыдущая линейка GeForce RTX 4060 Ti, то есть $399 и $499. Однако по последним данным, новинки могут быть еще дешевле.

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Неоднократной проверенный источник "boards channel", тесно связанный с партнерами NVIDIA (AIB / AICs) утверждает, что NVIDIA "устаканила" цены на GeForce RTX 5060 Ti, и они составят $379 на версию на 8 ГБ и $429 за карту с 16 ГБ VRAM.

Таким образом, GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ будет стоить на 5% дешевле, чем аналогичный предшественник, а GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ скинет от цены GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ сразу 16%. Что в целом логично, поскольку следующая в иерархии GeForce RTX 5070 имеет MSRP в $549, и $499 за карту, которая на 30% медленнее, выглядели бы сомнительно, даже с учетом прибавки в 4 ГБ видеопамяти.

Впрочем, несмотря на просадку в производительности относительно старшей сестры, GeForce RTX 5060 Ti все равно остается хорошим вариантом для тех, кто в настоящий момент присматривается к GeForce RTX 4070. По рекомендованной цене новинка дешевле ее на 40% и всего на 6% медленнее, согласно таблице от TechPowerUp.

Экстраполяция соотношения между прайсом на GeForce RTX 5000 в российской рознице и их MSRP говорит о том, что GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ на старте продаж может уместиться в диапазон 50-60 тысяч рублей. Выход новых видеокарт запланирован на 16 апреля 2025 года.

#geforce #видеокарта #rtx #5060 ti #msrp
Источник: videocardz.com
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