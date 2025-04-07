Компания повышает стандарты в сфере деловой авиации

Современные авиалайнеры развивают скорость 0,74–0,85 Маха, что идеально с точки зрения экономии топлива. Однако это далеко от 2,04 Маха, которые демонстрировал легендарный Concord. Кажется, что 3,5-часовые перелеты из Лондона в Нью-Йорк канули в лету. Но компания Bombardier стремится вновь приблизить нас к этой мечте, по крайней мере в сфере частных самолетов.

Хотя продукция Bombardier не обладает высокой популярностью и по объему продаж уступает тем же Boeing, Airbus и Embraer, она занимает лидирующие позиции в сегменте бизнес-джетов, особенно верхнего ценового сегмента. Её новый флагман под названием Global 8000 призван обеспечить высокие скоростные характеристики и исключительно большую дальность полета.

Разумеется, в обстановке роскоши и комфорта, какую можно обнаружить в 5-звездочных отелях. Bombardier Global 8000 станет самым быстрым гражданским самолетом с момента снятия Concord с рейсов. Максимальная скорость новинки будет составлять 1152 км/ч, что всего на 6,8% ниже скорости звука. Не менее впечатляет грандиозная дальность полета Global 8000, равная внушительным 14 816 км/ч.

Стивен Маккалоу, старший вице-президент Bombardier по инжинирингу и разработке продуктов, заявил, что Global 8000 имеет инновационную конструкцию "Smooth Flex Wing", позволяющую интегрировать в крыло сразу две функциональности. Оно одновременно ориентировано как на дальние высокоскоростные полеты, так и на преодоление самолетом небольших дистанций с повышенной маневренностью и гашением турбулентности.

Что касается салона Global 8000, то он, естественно, предлагает отменный уровень оснащения. Жаль только, что нет опции полной постройки внутреннего убранства с нуля по проекту заказчика, как делают некоторые конкуренты. Еще одним минусом джета является низкая высота полета в 40 000 футов или примерно 12 000 м. Зато есть возможность садиться на гораздо большее число аэропортов, если сравнивать с прочими моделями, представленными на рынке.