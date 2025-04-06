Новый виток развития мировой автомобильной индустрии

Как известно, в 2021 году Rimac и Bugatti объединились в единую структуру, получившую наименование Bugatti Rimac. Тогда гендиректор Rimac Мате Римац заявил, что оба бренда смогут сосуществовать вместе и сохранить идентичность, что в конечном счете и подтвердилось.

В настоящий момент Rimac владеет контрольным пакетом из 55% акций Bugatti, а оставшиеся 45% принадлежат Porsche. Как сообщает Bloomberg, хорватский производитель электромобилей может в ближайшем будущем обрести независимость, полностью выкупив долю Bugatti у "немцев".

Анонимные источники утверждают, что Rimac уже могла сделать соответствующее предложение. Точная сумма не указывается, но по предварительным оценкам она составляет примерно 1,1 млрд долларов.

В отчете указывается, что компания не против привлечь дополнительное финансирование сделки от сторонних инвесторов. Судя по всему, планируемое соглашение пока находится на ранней стадии реализации, а переговоры продолжаются.

Официальных заявлений от автопроизводителей не поступало, поэтому пока нет подтверждений предстоящего процесса. Впрочем, Porsche не помешали бы дополнительные денежные поступления. Хотя бренд в целом довольно неплохо себя чувствует, мировые продажи немного просели. А в 2025 году положение компании может омрачиться значительным повышением тарифов на импорт авто в США.