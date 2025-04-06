Вместо данного устаревшего типа кабеля рекомендуется использовать более современный 12V-2x6

Эпопея с расплавлением 12-контактного разъема питания видеокарт продолжается и, по всей видимости, еще некоторое время не прекратится, пока не будут устранены его конструктивные недостатки. К сожалению для владельцев топовых GPU, отдавших немалые деньги за высокий FPS, данная проблема затрагивает в большей степени их.

Зачастую повреждения касаются только коннектора со стороны графического ускорителя. А тот, что размещен на блоке питания остается нетронутым. Однако в недавно произошедшем случае были задеты оба разъема питания, как на видеокарте, так и на БП.

Пользователь Reddit под ником u/Roachard наглядно продемонстрировал на фотографиях, на что способна сила тока, проходящая между контактами. По его словам, в своей сборке ПК он использовал кабель питания 12VHPWR, который идет в комплекте с блоком Corsair SF1000L, относящимся к премиальному сегменту.

Во многих подобных случаях пострадавшими оказывают несколько пинов. И, как можно заметить, в этот раз значительно оплавились 4 из 6 выводов +12V. Остальные также подверглись изменениям, но не так заметно. Один из штырьков на разъеме кабеля покрылся слоем из расплавленного пластика, а несколько других были существенно оплавлены.

В предыдущих случаях подобное происходило, когда коннектор был подключен неверно и вся нагрузка ложилась на один или два пина с большей площадью контакта. Что неудивительно, поскольку температура может достигать 150℃. Снизить вероятность возникновения оплавления контактов можно путем использования ATX 3.1 блоков питания с более надежным разъемом 12V-2x6.