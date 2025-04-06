Так как обычный вариант платы будет несовместим с данным ПК по разъемам

Обычно типичные сборки ПК от системных интеграторов позволяют геймерам производить любые манипуляции с ним, включая замену тех или иных частей. Однако Dell отличается в этом смысле тем, что любит устанавливать различные препятствия на пути к смене комплектующих или апгрейду из-за своей припиетарной сущности.

Так, недавно выпущенный готовый ПК Dell Alienware Area-51 имеет практически целиком и полностью перелопаченную конструкцию, делающую его напрямую несовместимым с обычным ПК железом, продающимся в магазинах.

К примеру, материнская плата в нем изготовлена Dell, и она имеет множество фирменных коннекторов, не сочетаемых с привычными стандартами. А значит, её нельзя просто так поменять на другую, потому что разъемы к новой МП просто напросто некуда будет подключать.

Если допустить, что пользователь захочет вставить в ПК плату от стороннего вендора, то единственный кабель, идущий от кнопки включения и светодиода питания на передней панели, останется не подключенным, ведь стандартная колодка "front_panel" имеет совершенно другую компоновку и распиновку.

Поэтому владельцам Dell Alienware Area-51 для замены материнской платы придется приобрести дополнительный набор переходников AlienFX за $35. Он включает в себя переходник с "Power SW" / "Power LED" на пропиетарный выход к кнопке и светодиоду, переходник с трех 4-pin PWM коннекторов на пропиетарный, кабель-удлинитель USB 3.0 и три винта-стойки UNC 6-32.

Также плата должна быть оснащена разъемом ATX12VO, поскольку именно такой способ подключения питания от БП к МП предусмотрен в Dell Alienware Area-51.