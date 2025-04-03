Пользователи ПК переходят на более производительные компьютерные комплектующие

До выхода процессоров Ryzen пользователи ПК сидели в массе своей на 2-х и 4-х ядерных процессорах. А в последние несколько лет наблюдался переход на 6-ядерные камни, которые стали стандартом в игровых сборках.

Однако в 2025 году наметился очередной прорыв в производительности десктопов, осуществляемый путем миграции с 6-ядерных CPU на 8-ядерные. Согласно статистике CPU-Z, заботливо скомпонованной ресурсом Videocardz.com, в первом квартале текущего года доля ЦП с 8 физическими ядрами взлетела сразу на 32,6% и достигла 24,7%. То есть на данный момент каждый 4-й ПК в мире построен на базе 8-ядерного процессора.

Вместе с тем наблюдается снижение популярности 6-ядерников — бывших фаворитов, рыночная доля которых упала на 6,9%. Пользователи также начали отказываться от использования 4-ядерных чипов (-13,2%) и 2-ядерных. Показатель распространенности последних рухнул сразу на 17,5%. Вероятно, потому, что они уже с трудом справляются с современным ПО, а игры и вовсе практически не тянут.

Рыночная доля AMD выросла до 43,7%, а Intel переживает падение базы пользователей на 10%. Самым популярным процессором среди всех моделей признан Ryzen 7 9800X3D. По всей видимости, именно он тянет вверх статистику 8-ядерных ЦП.

В целом заметен переход с 1080p 24" на более высокое разрешение и мониторы с диагональю 27". Также фиксируется миграция на 1 ТБ SSD, 32 ГБ RAM DDR5 и видеокарты с более чем 8 ГБ VRAM.