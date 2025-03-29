Вместо этого теперь придется вручную править реестр Windows.

Пользователи, привыкшие к тому, что операционная система слушается пользователя, а не наоборот, зачастую пользуются возможностью обойти требование иметь учетную запись Microsoft при установке Windows.

Это значительно повышает удобство в использовании ПК, например, при подготовке его к продаже. Знаменитый хак с вводом команды "OOBE\BYPASSNRO" в процессе настройки установленной ОС отныне упразднен, начиная со сборки Windows 11 Insider Preview Build 26200.5516.

По словам Microsoft, это позволит улучшить безопасность и пользовательский опыт Windows 11. В итоге когда обновление распространится на общедоступные ISO-образы, пользователям придется устанавливать интернет-соединение и регистрировать учетную запись, чтобы продолжить установку Windows 11.

Впрочем, программные запреты практически всегда можно обойти. В данном случае необходимо запустить редактор реестра (команда "regedit"), создать параметр типа DWORD в пути "HKLM \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ OOBE", установить его в значение "1" и перезапустить ПК.

Подобные инициативы способствуют миграции многих пользователей на более управляемые ОС, например, различные дистрибутивы GNU/Linux. Но ПК-геймеры все же продолжают использовать Windows, поэтому ограничения будут обходиться по мере их появления.